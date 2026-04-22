La CNMC extiende la investigación del apagón eléctrico con 20 expedientes en fase de análisis profundo

La CNMC mantiene abierta una instrucción de 18 meses para evaluar la responsabilidad de las grandes eléctricas y del operador del sistema en el apagón, analizando posibles irregularidades en la gestión del mercado y las restricciones técnicas.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ( CNMC ) mantiene activo un periodo de instrucción de hasta 18 meses para esclarecer las responsabilidades vinculadas a la serie de 20 expedientes sancionadores abiertos tras el grave apagón eléctrico .

Esta investigación, descrita por la presidenta del organismo, Cani Fernández, como un proceso exhaustivo, complejo y de una intensidad técnica sin precedentes, busca determinar si los incumplimientos regulatorios detectados son casos aislados o si existen más deficiencias sistémicas que ameriten la apertura de nuevas causas sancionadoras. La institución subraya que su labor no se limita a un análisis puntual del momento del fallo, sino que abarca un estudio profundo sobre el comportamiento del mercado y el cumplimiento de las normativas vigentes por parte de los principales actores del sector energético. El alcance de esta investigación es considerable, con un foco especial sobre las instalaciones de grandes eléctricas como Endesa, Iberdrola y Naturgy, así como sobre el papel desempeñado por el operador del sistema, Redeia. Según los datos recabados, la CNMC está analizando no solo la gestión técnica de las plantas de generación durante el incidente, sino también los procedimientos operativos utilizados para estabilizar la red ante la creciente penetración de energías renovables. Se investiga si las prácticas llevadas a cabo por las generadoras durante los dos años previos al suceso cumplieron con las obligaciones de servicio y seguridad. La Sala de Supervisión Regulatoria, que mantiene total autonomía en este proceso, continúa evaluando si los hallazgos actuales, que incluyen indicios de posibles infracciones graves y muy graves, deben derivar en sanciones económicas firmes o si, tras un escrutinio más detallado, algunos casos concluirán con un archivo por falta de pruebas de irregularidades punibles. Uno de los puntos críticos de esta instrucción reside en el uso de las restricciones técnicas de mercado, un mecanismo empleado para inyectar energía al sistema y equilibrar las fluctuaciones causadas por la intermitencia de fuentes renovables como la eólica y la fotovoltaica. Las empresas eléctricas solían recurrir a los ciclos combinados, que funcionan con gas natural, para compensar estas caídas de tensión debido a su fiabilidad, a pesar de ser una de las formas de generación más costosas del sistema. La investigación de la CNMC está examinando si este modelo de ajuste de precios y la gestión de estas plantas pudieron haber generado desequilibrios que, combinados con otros factores técnicos, desembocaron en el apagón generalizado. Mientras tanto, las compañías eléctricas afectadas mantienen que sus operaciones siempre se han ajustado a los marcos regulatorios y a las exigencias técnicas planificadas por el operador, negando cualquier mala praxis deliberada. La resolución de estos expedientes será definitiva no solo para determinar las posibles multas, sino también para establecer un precedente sobre la gestión de la red eléctrica nacional en un contexto de transición energética donde la estabilidad del sistema es una prioridad absoluta





Invertia / 🏆 13. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CNMC Apagón Eléctrico Sector Energético Sanciones Regulación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iberdrola valora los expedientes de la CNMC por el apagón y cuestiona la imparcialidad del informe europeoEl consejero delegado de Iberdrola de España cree que Competencia está “separando responsabilidades” y destaca que solo aprecia una posible infracción “muy grave” en Red Eléctrica

Read more »

La CNMC deja al Gobierno la 'patata caliente' de decidir la multa contra Red Eléctrica por el apagón generalEl Gobierno de Pedro Sánchez va a tener que lidiar con una patata caliente inesperada por el gran apagón del año pasado. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia...

Read more »

Competencia archiva la investigación contra Repsol, Moeve y BP por prácticas anticompetitivas en 2022La CNMC considera que no hay indicios de infracción por parte de las compañías, que habían sido denunciadas por unos descuentos conjuntos en 2022, en plena crisis energética por Ucrania

Read more »

La CNMC archiva la investigación contra Repsol, Moeve y BP por prácticas anticompetitivas en 2022La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha acordado no incoar un procedimiento sancionador y archivar las actuaciones seguidas contra Repsol, Moeve -antigua Cepsa- y BP por las denuncias presentadas por las asociaciones de operadores independientes.

Read more »

Cani Fernández exige a los políticos la no injerencia en la CNMCCani Fernández, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que el 16 de junio de este año completa su mandato de seis años, ha realizado hoy en...

Read more »

Cani Fernández exige a los políticos la no injerencia en la CNMCCani Fernández, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que el 16 de junio de este año completa su mandato de seis años, ha realizado hoy en...

Read more »