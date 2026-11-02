La clave del poder: PSC y la hegemonía decisiva para el PSOE en Catalunya

El análisis histórico revela que un triunfo rotundo del PSC en Catalunya es condición necesaria para que el PSOE forme gobierno en la Moncloa y controle las elecciones.

La historia electoral demuestra que sin un triunfo rotundo del PSC en Catalunya es casi imposible un Gobierno del PSOE. Este análisis confirma que el partido socialista catalán es el actor decisivo para la formación del ejecutivo nacional, condicionando directamente el acceso a la Moncloa.

Hegemonía electoral del PSC en Catalunya

El PSC es claramente el partido hegemónico en las elecciones generales en Catalunya. Esta formación ha registrado 11 victorias desde 1977, consolidando una posición de dominio que define el equilibrio de fuerzas políticas en la región. Sin embargo, esta supremacía local debe traducirse en una ventaja numérica concreta para ser efectiva a nivel nacional.

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Para impulsar al PSOE a la Moncloa, el partido catalán necesita superar en 10 o más diputados a la suma de la derecha y la extrema derecha estatal. Este margen es crucial, ya que las diferencias menores pueden ser insuficientes para compensar los resultados adversos en el resto del Estado. La magnitud de esta ventaja influye directamente en la capacidad del PSOE para llegar o permanecer en el Gobierno.

Según el barómetro del CEO, los socialistas catalanes podrían calcar los 19 escaños de 2023. No obstante, la distancia con PP y Vox podría reducirse de los 11 a entre seis y ocho diputados. Esta reducción en la ventaja podría resultar insuficiente para mantener la trayectoria histórica de victorias del PSOE a nivel nacional.

El contexto político de Salvador Illa y Pedro Sánchez

Pedro Sánchez y Salvador Illa, en la Fiesta de la Rosa del PSC celebrada el pasado 20 de septiembre en Gavà (Barcelona), enfatizaron la importancia estratégica de la región. Illa proclamó que Catalunya ha sido muchas veces decisiva para el progreso de España y vuelve a estar llamada a serlo. Esta retórica refleja la conciencia política sobre el peso electoral de la comunidad.

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En una reunión extraordinaria de la ejecutiva del PSC, añadió que Catalunya tiene la fuerza para salvar el futuro de la España plural. En el trasfondo de las palabras de Illa hay una evidencia clara: el 29N. Las próximas elecciones generales son el escenario donde esta influencia se pondrá a prueba de manera concreta.

De hecho, la historia constata que sin un gran resultado del PSC en las generales, que le permita una enorme ventaja respecto a la derecha y la extrema derecha españolista, es prácticamente inviable que el PSOE pueda llegar al Gobierno. Este hecho se combina con la realidad de Catalunya como una de las áreas históricamente más hostiles para el PP.

Sánchez, de hecho, se siente especialmente cómodo en sus visitas a Catalunya, donde regresa este lunes para participar en el Foro World in Progress Barcelona 2026. Este evento está organizado por Prisa y en el que también estarán Illa y el alcalde, Jaume Collboni. Estas visitas representan la reanudación de su agenda política después del accidente ferroviario de Urda.

El espejismo del pacto catalán entre PP y Vox

El espejismo del pacto catalán entre PP y Vox para el Senado se convierte en una batalla abierta por el voto de derechas. Desde el restablecimiento de la democracia, en 1977, la dinámica electoral ha seguido patrones predecibles. La magnitud de la ventaja del PSC ha contribuido a que el PSOE llegara o continuara en la Moncloa o hubiera que permanecer en la oposición.

En resumen, a la suma de los escaños obtenidos por la derecha y la extrema derecha estatal en Catalunya ha sido casi imposible que el PSOE gobernara. Si bien es cierto que no siempre esta victoria ha sido suficiente para contribuir a un Ejecutivo del PSOE, casi se puede decir que es una condición necesaria. El equilibrio de votos en la región es un termómetro fiable del clima político nacional.

De hecho, la única vez en la que el PSOE ha podido formar gobierno sin un triunfo del PSC fue tras los comicios de noviembre de 2019. En esos procesos, con 12 diputados, el PSC quedó uno por debajo de los 13 de ERC. Los republicanos, sin embargo, serían posteriormente uno de los aliados parlamentarios decisivos para que Sánchez fuera investido.

Análisis histórico de los resultados electorales

En las elecciones de 2023, el PSC arrasó en Catalunya con el 34,5% de los votos y 19 diputados. Esta cifra representa 11 escaños más que la suma de PP, que obtuvo 7,8% de los votos y dos representantes. El contraste con el resto del Estado es palmario, ya que el PP acumuló 130 diputados, Vox 29 y el Partido Socialista 103.

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Dicho con otras palabras, y haciendo un ejercicio de política ficción, el peso específico de Catalunya es determinante. De hecho, de cara a la investidura, el margen para Sánchez en Catalunya fue aún mayor. Los diputados de ERC, Comuns y Junts, con siete representantes cada uno, también votaron a su favor. Gracias a estos acuerdos de investidura, Sánchez superó a Feijóo en 32 diputados en Catalunya en 2023.

Este hecho fue absolutamente determinante para que pudiera continuar en la Moncloa. Cuatro años antes, en 2019, los ciudadanos tuvieron que pasar dos veces por las urnas para elegir a sus representantes en el Congreso, en abril y noviembre. En esa ocasión, no se alcanzara ninguna mayoría suficiente para la investidura en la primera votación.

En los segundos de esos comicios, el PSC obtuvo 12 diputados, seis más que la triple derecha que sumaban PP, Vox y Ciudadanos, cada uno con dos escaños en Catalunya. En este caso, los socialistas se vieron superados por la ERC de republicanos en número de diputados. Sin embargo, el contexto de la investidura resultó favorable para la formación del ejecutivo.

En Catalunya, los partidos que votaron a su favor, ERC, PSC y Comuns-Podem, sumaron 32 diputados. Esta cifra superó en 26 a la triple derecha, una diferencia nuevamente decisiva para explicar la formación del Gobierno. La capacidad de articular alianzas en la región ha sido tan importante como la victoria electoral directa.

La regla de los diez diputados y el futuro

Con la única excepción de 1996, siempre que el PSC ha superado en 10 o más escaños a la derecha estatal el PSOE ha podido gobernar. Si ponemos perspectiva histórica, el PSC se impuso consecutivamente en las diez primeras elecciones generales celebradas desde el restablecimiento de la democracia. Este periodo abarca un largo periodo de más de tres décadas, desde 1977 a 2008.

En seis de esas ocasiones, esa victoria contribuyó a un Gobierno del PSOE. Mientras que en las cuatro restantes la formación estuvo en la oposición. Con un margen de seguridad, siempre que el PSC superó en 10 diputados o más a la derecha estatal, el PSOE pudo tener las llaves de la Moncloa.

Tanto en las generales de 1977 como en 1979, el PSC fue el partido más votado en Catalunya, con 15 y 17 diputados, respectivamente. Unos resultados que fueron insuficientes para compensar la ventaja sobre el resto de la Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez. Aunque la victoria fue clara, el contexto nacional requería una diferencia aún mayor para asegurar el poder ejecutivo. La estabilidad del PSOE depende, en gran medida, de la fortaleza del PSC en la región.