La ciberseguridad se convierte en una prioridad estratégica para las pymes en un entorno digital cada vez más hostil

En un evento organizado por Orange Empresas, Vocento y Las Provincias en Valencia, se destacó la necesidad de que las pequeñas y medianas empresas adopten la ciberseguridad como una estrategia clave para su crecimiento y continuidad operativa. Expertos discutieron cómo las pymes pueden protegerse de amenazas cotidianas y convertir la ciberseguridad en una palanca de resiliencia.

La jornada organizada por Orange Empresas en colaboración con Vocento y Las Provincias en Valencia destacó la necesidad urgente de que las pequeñas y medianas empresas (pymes) no solo adopten la digitalización , sino que lo hagan con seguridad, preparación y capacidad de respuesta ante un entorno cada vez más vulnerable.

El evento, centrado en la ciberseguridad, reveló que muchas pymes han considerado tradicionalmente la protección digital como un tema técnico y complejo, reservado para grandes corporaciones. Sin embargo, esta percepción ya no es válida en un contexto donde los riesgos cibernéticos son una realidad constante. La periodista Susana Lluna planteó una pregunta clave al inicio del encuentro: ¿Cómo puede una pyme proteger su negocio en un entorno hostil sin frenar su crecimiento o necesitar un equipo especializado?

La respuesta fue clara: la ciberseguridad hoy es sinónimo de continuidad operativa, confianza y, en última instancia, de negocio. Orange Empresas presentó su enfoque de acompañamiento integral, que va más allá de la tecnología y la conectividad, para ayudar a las pymes a identificar riesgos, priorizar acciones y convertir la protección en una herramienta de resiliencia, no en un obstáculo. La ciberseguridad no es solo una cuestión tecnológica, sino de estrategia y anticipación.

Cyber Security Manager en MasOrange, cerró la jornada con un enfoque práctico, explicando cómo las pymes pueden pasar de un diagnóstico general a una hoja de ruta concreta. Destacó la importancia de las copias de seguridad, pero advirtió que su ubicación y protección son igual de cruciales, ya que los ataques por ransomware pueden afectar incluso a estas.

Marta Barrio, fundadora de Securiters, profundizó en esta idea, señalando que el problema actual no radica en la falta de tecnología o presupuesto, sino en la falta de enfoque. Muchas pymes aún creen que solo los ataques sofisticados son una amenaza, pero la realidad es que los riesgos más comunes surgen de errores cotidianos, como contraseñas débiles, accesos mal configurados o la ausencia de un plan de contingencia. Durante el debate, se discutió la ciberresiliencia como un concepto práctico.

Carmen Serrano Durbá, subdirectora general de Ciberseguridad de la Generalitat Valenciana, la definió como la capacidad de identificar riesgos, prepararse para evitarlos y recuperarse rápidamente. La amenaza ya no es excepcional, sino cotidiana, y proviene de accesos no seguros, credenciales comprometidas y equipos desactualizados.

Además, Serrano destacó que la ciberseguridad ya no es solo un tema interno, sino una condición para acceder y mantenerse en cadenas de suministro cada vez más exigentes, especialmente para pymes que trabajan con empresas sujetas a regulaciones como la NIS2





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