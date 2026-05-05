La Champions League 2026: Fecha, hora y lugar de la gran final en Budapest

La fase final de la Champions League 2026 ha dejado fuera a grandes equipos como el Real Madrid y el Barcelona, pero la gran final se acerca. Con fecha, hora y lugar confirmados, el Puskas Arena de Budapest será el escenario donde se coronará al nuevo campeón europeo.

El pasado 16 de septiembre dio comienzo una nueva edición de la fase final de la Champions League , marcando el inicio de la temporada europea para los mejores clubes del Viejo Continente.

El objetivo de todos era claro: llegar lo más lejos posible, hasta la gran final. Sin embargo, solo dos equipos podrían cumplir ese sueño, mientras que 34 equipos vieron truncados sus aspiraciones, incluyendo algunos de los proyectos más ambiciosos del fútbol europeo. La ausencia más destacada en la final será la del Real Madrid, el club más exitoso de la competición con 15 títulos.

Los de Álvaro Arbela, bajo el mando de Xabi Alonso, fueron eliminados en cuartos de final tras una polémica expulsión de Camavinga en el partido de vuelta contra el Bayern de Múnich, lo que muchos consideraron un punto de inflexión en la eliminatoria. Otro de los grandes ausentes será el FC Barcelona, que también cayó en cuartos de final ante el Atlético de Madrid, dejando al fútbol español sin sus dos principales representantes en la final.

La cita ya tiene fecha, hora y lugar confirmados, y cada vez queda menos para disfrutar de la gran final del fútbol continental. La final de la Liga de Campeones se presenta como uno de los eventos más importantes del año, no solo en el ámbito deportivo, sino también como un acontecimiento capaz de paralizar al mundo. Dos equipos y un solo balón repleto de estrellas decidirán cuál de las 36 aficiones que comenzaron la competición alcanzará la gloria.

Tras el acuerdo alcanzado por las diferentes instancias de la UEFA, la final se disputará el último sábado de mayo, concretamente el próximo 30 de mayo. Ese día no solo se pondrá en juego la ansiada 'Orejona', sino también un billete para la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. La gran final no solo tiene fecha, sino también hora: las 18:00 de la tarde en España.

Dos horas más tarde, o algo más si el partido se decide en los penaltis tras la prórroga, llegará el momento clave que cerrará una apasionante temporada futbolística hasta el comienzo de la otra gran cita del año: el Mundial de selecciones. El estadio elegido para esta edición es el Puskas Arena, un homenaje a una de las grandes leyendas del Real Madrid y de la selección húngara, Ferenc Puskas, también conocido como 'Cañoncito pum' por su imponente zurda.

El Puskas Arena, con capacidad para 67.000 espectadores, se encuentra en Budapest y es considerado uno de los recintos más modernos de Europa. No será la primera vez que albergue un partido de alto nivel, ya que en 2021 fue sede de la Eurocopa y en 2023 acogió la final de la Europa League entre la Roma y el Sevilla.

Ahora, en 2026, coronará al nuevo campeón de la Champions, que levantará el título más anhelado del fútbol europeo para poner el broche de oro a una emocionante temporada





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