La CGT rechaza el preacuerdo entre Educación y los sindicatos

La secretaria general de enseñanza de CGT Catalunya, rechaza el preacuerdo alcanzado entre el Departamento de Educación y los sindicatos USTEC y Professores de Secundaria (ASPEPC-SPS) el pasado viernes. La USTEC apuesta por votar sí al preacuerdo, pero si los docentes no lo avalan, optarán por la huelga a partir del 8 de junio.

Es muy difícil que la CGT firme el acuerdo con Educación , aunque en la consulta a los docentes salga el sí. La secretaria general de enseñanza de CGT Catalunya, rechaza el preacuerdo alcanzado entre el Departamento de Educación y los sindicatos USTEC y Professores de Secundaria ( ASPEPC-SPS ) el pasado viernes.

El futuro de este preacuerdo -y del conflicto- está en manos de los docentes, que pueden votar en una consulta para avalarlo o rechazarlo. La USTEC, el sindicato educativo mayoritario, apuesta por votar sí al preacuerdo, pero si los docentes no lo avalan, optarán por la huelga a partir del 8 de junio.

La CGT, la Intersindical y la COS, los otros sindicatos convocantes de las huelgas, optan por el no. Es importante recordar que el conflicto educativo escaló en marzo pasado, cuando el Gobierno, la UGT y CCOO -sindicatos minoritarios en el sector- anunciaron un acuerdo que no contaba con el visto bueno de los demás sindicatos, que iniciaron un ciclo de movilizaciones que han marcado la recta final del curso escolar. El acuerdo alcanzado el 9 de marzo se materializará con un anexo al pacte ya suscrito el 9 de marzo.

El incremento salarial a aplicar en cuatro años -desde 2026 hasta 2029- es de 599,5 euros en Primaria y de 633,58 euros en Secundaria. En concreto, la parte autonómica del salario se aumentaría en 384,77 y 389,50 euros, respectivamente. Para llegar a los 600, la Ustec suma las subidas estatales previstas y el complemento autonómico de 170 euros -50 en 2026, 50 más en 2028 y 70 en 2029- que será de nueva creación y lo recibirán todos los docentes.

Porque es insuficiente. La subida salarial es muy baja y llega cuatro años tarde. Pero hay otro tema, que las movilizaciones no se han hecho solo por el sueldo. Las dotaciones que se han concretado son de acuerdo con el presupuesto, hay 80 más de las que se han pactado con CCOO y UGT en cuatro años, pero sigue siendo insuficiente.

Lo era el 9 de marzo -cuando se anunció el acuerdo entre CCOO, UGT y el Gobierno-, y sigue siendo así el 29 de mayo. Y, además, quedan fuera las raciones, la administración y servicios de los centros así como otros sectores. Este acuerdo es absolutamente insuficiente, por eso decimos 'no'. No llega a cubrir la pérdida de poder adquisitivo de los docentes.

Pero nosotros, en la negociación, ya lo hemos dicho: no íbamos detrás de un número, sino a buscar una cláusula de garantía salarial. El Departamento ya nos comunicó que esto dependía de Función Pública y del Gobierno de Madrid, por eso hicimos la propuesta de que la cláusula de garantía salarial solo afectara a aquellos complementos que paga directamente la Generalitat, y tampoco se ha hecho.

Por tanto, con los dineros que hay y sin cláusula de garantía salarial, el conflicto sigue abierto con este acuerdo. Es muy difícil que la CGT firme este acuerdo, aunque salga un sí. Se queda muy corto respecto a nuestra propuesta política y, además, firmar el acuerdo significa adherirse no solo al anexo, sino al acuerdo general de la Generalitat.

Por tanto, es muy probable que lo tengamos muy en cuenta a la hora de tomar la decisión de firmarlo o no. Con los dineros que hay y sin cláusula de garantía salarial, el conflicto sigue abierto con este acuerdo. Continuaríamos con las movilizaciones? Es decir, firmándolo o no firmándolo, preveemos más movilizaciones en el caso de que salga que sí. Lo iríamos valorando.

Evidentemente, antes del final de curso ya lo analizaríamos. Si cal, se podría plantear un primer trimestre con movilizaciones importantes una vez más, incluso la posibilidad de que el curso no comience con normalidad. Pero esto lo habremos de acabar de valorar en función de los resultados.

Entonces, tiene que incluir la garantía salarial, tiene que incluir una bajada de raciones, un anexo también para el acuerdo que se llegó con el personal de atención educativa en los centros, tiene que incluir la internalización de las vetilladoras y también la reducción de raciones en las escuelas de guardería; tiene que incluir la democratización de los centros, porque ahora mismo nos estamos encontrando, en medio de grandes movilizaciones, con muchos problemas porque los claustros y las plantillas puedan tomar acciones de presión hacia la administración arran de estos decretos; y tiene que tener una visión global, porque para nosotros este es un acuerdo de país.

Si es un acuerdo para mejorar la educación pública, tiene que tener una visión global, no podemos quedarnos solo con los sueldos y con unas dotaciones que van tanto a la escuela pública como a la concertada y que son muy mínimas. Si sale que sí a la consulta, la USTEC no podrá hacer movilizaciones para reivindicar estos puntos que faltan, porque están tratados de una manera muy superficial e insuficiente en el acuerdo del 9 de marzo.

Se podrían considerar movilizaciones de mala fe y el departamento podría pedir su impugnación





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