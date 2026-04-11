La CE autoriza a Orange a tomar el control total de MasOrange: 4.300 millones de euros y cambios estratégicos

La Comisión Europea aprueba la adquisición total de MasOrange por parte de Orange, valorada en 4.300 millones de euros, marcando el fin de la estructura de empresa conjunta con MásMóvil. La operación, que implica cambios en la gestión y estructura financiera, está sujeta a verificaciones administrativas en España, pero se espera que se complete en el primer semestre de 2026. Meinrad Spenger, CEO de MasOrange, mantendrá su puesto y se une a la cúpula directiva mundial de Orange, en reconocimiento al éxito en el mercado español.

La Comisión Europea ha dado luz verde este viernes a Orange para que asuma el control total de Mas Orange , la empresa resultante de la fusión de sus activos en España con MásMóvil. Esta decisión permite a la multinacional francesa adquirir el 50% del capital que hasta ahora estaba en manos de Lorca, el holding de inversión de los fondos de capital riesgo KKR, Cinven y Providence. La operación, valorada en 4.

300 millones de euros, marca el final de la estructura de empresa conjunta que se estableció inicialmente. La aprobación, sin condiciones, por parte de las autoridades de competencia comunitarias se basa en que MasOrange opera exclusivamente en el mercado español, lo que minimiza cualquier riesgo para la competencia en el mercado europeo. Este paso es crucial, pero el cierre definitivo de la transacción está ahora sujeto a dos requisitos administrativos clave en España. Estos incluyen la verificación técnica bajo el Reglamento sobre Subvenciones Extranjeras (FSR) y la autorización del Consejo de Ministros, a través del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, en relación con inversiones extranjeras en sectores estratégicos. El proceso del FSR es considerado un trámite rutinario para asegurar que los accionistas de la operación no hayan recibido ayudas estatales fuera de la Unión Europea que puedan distorsionar el mercado común. Esta regulación, implementada recientemente, permite a la Comisión Europea supervisar rigurosamente las inversiones de terceros países para evitar distorsiones en el mercado interior y garantizar la igualdad de condiciones para todas las empresas que operan en la UE. En este contexto, la atención regulatoria se centra en el origen del capital que compone MasOrange, especialmente en la participación de inversores no comunitarios, como los fondos de inversión Lorca JVCO, con origen mayoritariamente estadounidense y británico, que anteriormente controlaban MásMóvil. A pesar de que la aplicación de esta normativa pueda parecer un obstáculo adicional, fuentes cercanas a la operación señalan que se trata de una etapa formal en transacciones que involucran a operadores europeos consolidados. \Además de la aprobación de la Comisión Europea, el visto bueno del Gobierno de España es necesario debido a la naturaleza de infraestructura crítica de las redes de telecomunicaciones móviles y de fibra óptica operadas por MasOrange. No obstante, se espera que esto no represente un obstáculo significativo para la finalización de la operación, que podría completarse antes de que finalice el primer semestre del año. La transacción comprende un pago principal de 4.250 millones de euros, cantidad acordada previamente el 31 de octubre de 2025. A esto se suman 50 millones de euros adicionales para los accionistas de Lorca como dividendos devengados. Con esta inversión, Orange completa la salida de los inversores institucionales privados de su filial española. Este movimiento representa un cambio de rumbo para Providence, Cinven y KKR en el sector de las telecomunicaciones ibérico, después de años de participación en el crecimiento de MásMóvil antes de la integración con Orange. La adquisición del 100% del capital permitirá a la matriz simplificar su estructura financiera y consolidar plenamente los activos españoles en sus informes financieros globales. El acuerdo de adquisición incluye la confirmación de la actual estructura de gestión en España. Meinrad Spenger, quien lideró el crecimiento de MásMóvil y es actualmente consejero delegado de MasOrange, seguirá al frente de la filial. La dirección global en París ha optado por la continuidad operativa para evitar cualquier fricción en la implementación de las sinergias previstas tras la fusión. Spenger ha sido nombrado miembro de la alta dirección mundial de Orange como parte de esta integración, una excepción en la cultura corporativa del grupo, donde las filiales nacionales europeas, con excepción del mercado francés, no suelen tener representación directa en este nivel de gestión. \Generalmente, las operaciones en Europa se gestionan bajo la supervisión de Mari-Noëlle Jegó-Laveissiere, responsable de Orange Europa. Sin embargo, el consejero delegado de la filial española reportará directamente a Christel Heydemann, la consejera delegada global del grupo. Este esquema sitúa a la unidad española en un nivel jerárquico comparable a la dirección europea, que gestiona mercados como Polonia, Bélgica, Rumanía, Moldavia, Eslovaquia y Luxemburgo. La decisión de otorgar mayor autonomía y peso a la dirección en España se basa en los resultados financieros del ejercicio 2025. MasOrange reportó una facturación de 7.601 millones de euros, superando los 7.411 millones de euros del ejercicio anterior. El EBITDA ajustado ascendió a 2.450 millones de euros, frente a los 2.301 millones de euros del año previo, y el flujo de caja operativo (OFCF) alcanzó los 1.761 millones de euros, un incremento significativo con respecto a los 1.579 millones de euros de 2024. Estos resultados positivos impulsan la confianza en la gestión de MasOrange y consolidan la importancia del mercado español para el grupo Orange





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