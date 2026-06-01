La Casita de Bad Bunny, un espacio VIP que genera controversia

La Casita de Bad Bunny, un espacio VIP que se ha convertido en un lugar de referencia en la gira internacional del cantante puertorriqueño, ha generado controversia por sus criterios de selección para acceder. El artista se rodea de celebridades y jóvenes mujeres que cumplen con un canon específico de belleza, lo que ha llevado a críticas en redes sociales.

La Casita de Bad Bunny , un espacio VIP , ha generado controversia por sus criterios de selección para acceder. El artista puertorriqueño se rodea de celebridades y jóvenes mujeres que cumplen con un canon específico de belleza.

Según testimonios, el propio Bad Bunny o su equipo seleccionan a las asistentes que pueden entrar. Este método ha provocado críticas en redes sociales, ya que se considera que promueve estereotipos de belleza y envía un mensaje equivocado a las jóvenes. Aunque Bad Bunny ha sido visto como un defensor de la igualdad, las acciones en sus conciertos contrastan con su imagen pública.

Penélope Cruz ha sido una de las muchas estrellas invitadas a este escenario VIP de la gira internacional del cantante Bad Bunny. Una Casita o, más bien, un chalet de diseño con barra libre en su interior, que el artista ha compartido en España con el futbolista del Barça Lamine Yamal, la actriz Úrsula Corberó, el streamer Ibai Llanos y otros. Este espacio forma parte del show, en el que el artista también se rodea mayoritariamente de chicas jóvenes.

Chicas junto a las que baila, que han explicado los criterios para ser seleccionadas y entrar en La Casita. El criterio número uno es ser mujer, estar bien vestidas y con el pelo lindo, ha apuntado una usuaria en redes. Y estos criterios para formar parte de un gran espectáculo, puede volverse en contra de las mujeres. El problema que hay en La Casita es que es un show que ven muchísimas personas, y sobre todo muchísimas mujeres jóvenes.

¿Qué mujer joven que está abajo viendo a su artista preferido no querría subir a esa Casita a bailar junto a él? , ha señalado Laura Barrios, presidenta de la Federación Mujeres Jóvenes. ¿Quién sube a bailar a esta zona VIP? Esa es la pregunta que nos hemos hecho en laSexta.

Cuando preguntamos a Live Nation, la promotora de los conciertos en España, nos explican que de ese tema se ocupa directamente el equipo del artista. Les pedimos que nos pongan en contacto con su equipo pero, de momento, no hemos tenido respuesta. Él se encarga personalmente de escoger a las personas que van, a las 20 o 30 personas que están dentro de la casa y su grupo va subiendo gente, ha apuntado Lombana, dj del programa La Roca.

En redes sociales, asistentes a los conciertos aseguran que él sería el responsable de escoger a las fans anónimas que entran en La Casita. Una especie de reclutador personal de Bad Bunny que. Veía que nos estaban mirando de repente vino uno del equipo y dijo: 'Vale, vosotras 4 podéis entrar', ha contado la usuaria @ana.ptorres. En cada concierto, se pasea entre las asistentes, ojea y decide qué chicas sí y cuáles no. Y este método de selección.

No es normal que tenga ojeadores que van por pista ojeando a chicas, en femenino, un solo prototipo de belleza de chicas, que las pone ahí en primera fila, un poco de chica de imagen, pobrecitas mías, no es culpa suya, ellas son monísimas, preciosas, me alegro un montón que lo disfruten, pero ¿qué imagen le está dando él a la sociedad? , ha denunciado la usuaria @hellobynour.porque contrasta con la figura que se ha proyectado de Bad Bunny.

Ha aportado valores por la igualdad y ha trasmitido mensajes en contra del machismo, pero al final también tenemos que ver que no solo es lo que decimos sino también lo que mostramos, ha agregado Barrios





sextaNoticias / 🏆 21. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bad Bunny La Casita VIP Criterios De Selección Estereotipos De Belleza Machismo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Madrid late al ritmo que marca Bad Bunny, un fenómeno que transciende el plano musicalBenito Martínez Ocasio confirmó durante su primer concierto en la capital que su música es ya la banda sonora de una generación. Más información: Bad Bunny llega a Madrid: la 'setlist', las canciones exclusivas que ha cantado y las que podría interpretar en el Metropolitano.

Read more »

Madrid se pone bellaco con Bad Bunny: el perreo hasta abajo y el Metropolitano patas arribaBenito, el hijo de Benito, aparece en el centro del escenario. Permanece quieto con los ojos cerrados, envuelto en la explosión del entusiasmo colectivo que borbotea desde la...

Read more »

La Casita de Bad Bunny: el VIP más codiciado de la gira que ha conquistado MadridLa Casita de Bad Bunny, inspirada en la arquitectura tradicional puertorriqueña, se ha convertido en el epicentro del espectáculo durante la residencia del artista en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid. Este espacio VIP ha recibido a figuras como Los Javis, Hiba Abouk y Héctor Bellerín, y ha sido escenario de momentazos como la interpretación de 'Teléfono nuevo' junto a Luar La L. La presencia de Los Javis, tras su separación sentimental, destacó por su complicidad profesional. El cantante también ha replicado la experiencia en Barcelona, invitando a Marc Giró, y en Madrid han pasado personalidades como Ester Expósito o Ana de Armas. Este rincón se posiciona como un hito sin precedentes para un artista latino en Europa.

Read more »

El último concierto de Bad Bunny en Madrid, desde dentro: del ambiente a los invitados VIP en La CasitaEl artista puertorriqueña todavía tiene por delante ocho actuaciones en la capital

Read more »