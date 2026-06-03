La Casita de Bad Bunny: De icono cultural a punto de encuentro de celebridades en Madrid

El espacio que recrea una vivienda típica puertorriqueña en los conciertos de Bad Bunny ha sido criticado por su desfile de famosos, lo que para algunos traiciona su esencia de clase trabajadora.

El fenómeno de La Casita en los conciertos de Bad Bunny ha generado un intenso debate social y mediático, especialmente durante su serie de diez presentaciones en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, España, entre el 30 de mayo y el 15 de junio de 2026.

Este espacio, que recrea una vivienda típica de concreto de una comunidad trabajadora en Puerto Rico, nació con la intención de evocar las charlas en balcones y fiestas en patios, lugares donde el reguetón echó raíces. Sin embargo, su transformación en un punto de reunión para celebridades ha despertado críticas sobre la apropiación y la pérdida de su esencia original.

Entre los asistentes a la función del sábado en Madrid se contaron actrices como Ester Expósito, Ana de Armas, María León, Clara Galle y Hiba Abouk; el actor Noah Schnapp; influencers como Chiara Ferragni y Lola Lolita; los directores Javier Ambrossi y Javier Calvo; la cantante Judeline; y futbolistas como Marcelo, Héctor Bellerín y Achraf Hakimi. También destacó la presencia de Marta Ortega, presidenta no ejecutiva de Inditex, cuyo grupo incluye a Zara, la marca que vistió al elenco del show de medio tiempo del Super Bowl.

Esta concentración de figuras públicas de alto perfil ha alimentado la controversia, con voces que señalan que La Casita se ha convertido en un espacio VIP reservado para la élite, lejos de su filosofía inicial de representación de la clase trabajadora. La polémica se ha extendido a programas de radio de gran audiencia, hilos virales en redes sociales y columnas de opinión en diarios nacionales, algunos titulando irónicamente La Casita del terror.

La actriz Ester Expósito, una de las más criticadas, salió al paso el lunes siguiente, declarando a la prensa que el problema radica en la mirada y el juicio de una parte de la sociedad muy misógina. Este caso ilustra las tensiones entre el arte, la representación cultural y las dinámicas de clase y género en el espectáculo masivo contemporáneo





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