La casa natal de Maradona en Villa Fiorito se transforma en olla popular ante la crisis inflacionaria en Argentina

La vivienda donde creció Diego Maradona ahora funciona como un comedor comunitario que alimenta a 200 familias cada semana, reflejando la magnitud de la crisis económica y la falta de asistencia estatal.

Las paredes de la mítica vivienda de la calle Azamor, en Villa Fiorito , reviven la misma urgencia que marcó la infancia de Diego Armando Maradona : calmar el hambre.

Décadas atrás, el astro del fútbol conoció allí las privaciones de una vida humilde. Hoy, esa casa se ha convertido en un refugio para los vecinos que peor la están pasando, transformando su jardín en una "olla popular", un comedor comunitario de emergencia. Cada jueves, el pastor Leonardo Álvarez y voluntarios de la ONG cristiana Sal de la Tierra alimentan a unas 200 familias. Para muchos, este espacio es vital.

Gabriel Gavilán, residente de la zona, comenta: "Cuando nos enteramos que había comida acá en la casa del Diego vinimos a buscar porque la estábamos pasando mal". La voluntaria Jimena Bucci sintetiza: "En esta situación nos damos una mano entre todos. Los pobres nos ayudamos entre pobres". Esta iniciativa se nutre del recuerdo de la lucha de la madre de Maradona, doña Tota, quien según relatos del mismo futbolista, sacrificaba su alimentación para que sus hijos comieran.

El pastor Álvarez explica: "Nuestro eslogan es que muchas 'Totas' y muchos 'Dieguitos' este jueves se vayan con la panza llena". Aunque la vivienda ya no es propiedad de los herederos, los actuales dueños, liderados por doña Mari, abrieron las puertas para la preparación semanal de comida. La idea original fue de ella, pero al ser jubilada con magros ingresos, buscó el apoyo de la ONG para concretarlo.

La logística es compleja: la ONG compra carne y verduras frescas mediante la venta de otros productos autogestionados, y suma alimentos secos que reciben del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, pues reportan no contar con asistencia del Gobierno nacional. El aumento de ollas populares en Villa Fiorito responde a un escenario de falta de empleo formal y una persistente presión inflacionaria.

Según datos oficiales, la inflación interanual alcanzó un 32,4 % en abril, dejando sin margen a los presupuestos de las familias de menores ingresos. Este encarecimiento de los alimentos básicos empuja a las ollas populares a personas que tradicionalmente no requieren asistencia social.

María Torres, cocinera de la olla y madre de 8 hijos que ahora está desocupada, describe: "Acá te llega gente llorando o que terminan de echarla de un trabajo y que jamás pisaron un comedor, y hoy lo pisan buscando dónde recurrir para comer. Y duele". Sebastián Aquino, vecino que retira su vianda, explica: "Me ayuda bastante. Así como está la situación ahora.

Yo laburo, pero no alcanza igual". Esto evidencia que el empleo ya no garantiza cubrir la canasta básica, y la solidaridad comunitaria, encarnada en un lugar cargado de memoria histórica, se vuelve el único sostén en medio de una profunda crisis económica y social





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