La Casa Blanca busca reconstruir la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) después de la caída de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. El nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ya comenzó a revertir recortes y trámites burocráticos instaurados por Noem.

La Casa Blanca busca reconstruir FEMA después de la caída de Kristi Noem . El nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin , ya comenzó a revertir recortes y trámites burocráticos instaurados por Noem.

Además, el organismo interno de supervisión del departamento abrió una investigación sobre el manejo de contratos por parte de Noem y su jefe de gabinete, Corey Lewandowski. La agencia, que tenía más de US$ 15.000 millones sin gastar a finales del año pasado, enfrentó un caos en los 13 meses en los que Noem dirigió el Departamento de Seguridad Nacional.

Múltiples fuentes dijeron a CNN que la agencia dejó de realizar pagos esenciales, desde servicios públicos básicos hasta contratos de seguridad que protegen materiales peligrosos. Ahora, en modo de reconstrucción, la Casa Blanca parece decidida a recomponer gran parte de lo que Noem y Lewandowski desmantelaron en FEMA.

El nuevo director de la agencia, Cameron Hamilton, ya comenzó a trabajar en la reconstrucción y el organismo interno de supervisión del departamento está investigando el manejo de contratos por parte de Noem y Lewandowski





CNNEE / 🏆 8. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FEMA Kristi Noem Markwayne Mullin Casa Blanca Reconstrucción

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Aliens': la web de la Casa Blanca que equipara a los inmigrantes con extraterrestresImagen de la página web 'Aliens', creada por la Administración Trump

Read more »

Silencio de la Casa Blanca sobre examen médico de Trump genera incertidumbre sobre su saludLa Casa Blanca no ha publicado los resultados del chequeo médico de Donald Trump, rompiendo con la práctica anterior y alimentando dudas sobre su aptitud para el cargo a sus casi 80 años.

Read more »

Informe médico de la Casa Blanca confirma estado de salud excelente y cognitivamente pleno de Donald TrumpEl médico de Donald Trump, Sean Barbabella, reveló los detalles de una evaluación completa en el Walter Reed que muestra una salud cardiovascular equivalente a la de alguien 14 años menor, una puntuación perfecta en la prueba MoCA y explica otros hallazgos como moretones e hinchazón leve en piernas.

Read more »

La Casa Blanca y la familia Trump rentabilizan su presidencia en BosniaUna investigación de The Guardian revela cómo la Casa Blanca y la familia Trump están involucradas en un proyecto energético en Bosnia, que podría convertirse en el proyecto de infraestructura más importante de la historia del país.

Read more »