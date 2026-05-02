La carta de Ábalos al PSOE, un eco inquietante antes de su declaración en el Supremo

Una misiva de 2020, en la que Ábalos apelaba a la coherencia con los valores socialistas, resurge en vísperas de su juicio por la trama de las mascarillas, revelando un contraste entre el discurso y la presunta realidad de corrupción en su ministerio.

Hace exactamente seis años, el 2 de mayo de 2020, José Luis Ábalos, entonces figura clave en el gobierno de Pedro Sánchez y secretario de Organización del PSOE , dirigió una carta a la militancia socialista con motivo del aniversario del partido, fundado en 1879.

Esta misiva, que en su momento pudo parecer un mensaje de ánimo y cohesión en tiempos difíciles, adquiere ahora una resonancia particularmente inquietante a las puertas de la declaración de Ábalos ante el Tribunal Supremo este lunes. Dicha declaración marcará el punto culminante de un juicio que ha sacudido los cimientos del gobierno y del Partido Socialista, revelando una presunta trama de corrupción centrada en el Ministerio de Transportes, liderado por Ábalos en aquel entonces.

La carta, en esencia, instaba a los afiliados a mantener la coherencia con los valores históricos del PSOE frente a una 'crisis sanitaria, económica y social' que, según Ábalos, estaba golpeando duramente a España. Sin embargo, en el momento en que estas palabras eran escritas, ya se estaba fraguando la presunta red de comisiones ilegales vinculada a la adquisición de mascarillas para combatir la pandemia, una trama que ahora amenaza a Ábalos con una pena de prisión superior a los 24 años.

Durante la última sesión del juicio, los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil enfatizaron el papel central de Ábalos en una supuesta 'organización criminal', destacando cómo su influencia tanto en el gobierno como en el partido facilitó el alcance y la perpetración de los delitos. En su carta, Ábalos se presentaba como un defensor de la cohesión social y del Estado del bienestar, argumentando que el PSOE era la fuerza política 'más capacitada y con mejor capital humano y político' para afrontar la pandemia.

Subrayaba la necesidad de 'robustecer el Estado del bienestar' para garantizar un futuro más seguro y próspero para España. No obstante, esta retórica contrastaba fuertemente con las acciones que, según la investigación, se estaban llevando a cabo en su ministerio, donde se adjudicaban contratos millonarios a empresas vinculadas a su entorno, a cambio de comisiones ilegales.

La carta también anticipaba el discurso de persecución política que el PSOE ha utilizado para desviar la atención de las numerosas investigaciones judiciales que afectan a sus miembros, incluyendo al propio presidente Pedro Sánchez. Ábalos, en su misiva, lamentaba la 'animosidad de quienes no tienen reparos en poner en peligro lo logrado con tal de poner en dificultades al Gobierno', una frase que ahora suena a justificación de las irregularidades que se le imputan.

Ábalos, en su carta de 2020, comparaba la situación que atravesaba España con la dictadura franquista, argumentando que el desafío actual, aunque diferente, requería un esfuerzo, una determinación y un compromiso político similar al que se necesitó para traer la libertad y la democracia al país. Expresaba su confianza en que el PSOE estaría 'a la altura de las circunstancias' y superaría la crisis 'sin dejar a nadie atrás'.

Sin embargo, la realidad, según la investigación judicial, es que la trama de corrupción en la que se encuentra implicado Ábalos benefició a un reducido grupo de personas, a costa del erario público y de la salud de los ciudadanos. Mientras Ábalos escribía estas líneas, su ministerio ya había adjudicado varios contratos de compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, a través del empresario Víctor de Aldama y con la intermediación de Koldo García, su mano derecha en aquel momento, por un valor superior a los 15 millones de euros.

La investigación de la Guardia Civil revela que solo el 13% de este dinero se destinó realmente a la compra de material sanitario, mientras que el resto se desvió a través de comisiones ilegales. Tanto Ábalos como Aldama y García se enfrentan ahora a cargos por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y uso de información privilegiada.

La trama, además, se ha extendido a la adjudicación de contratos de obra pública, involucrando a otro ex secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, lo que evidencia la magnitud y la complejidad de la red de corrupción que se ha destapado





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