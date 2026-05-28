La carrera por la presidencia del Real Madrid se inicia con la presentación de las candidaturas de Florentino Pérez y Enrique Riquelme

La discusión sobre la propiedad del club y la participación de los socios es un tema central en la campaña electoral. Ambos candidatos han presentado sus propuestas y promesas para atraer votos y convencer a los socios de que elijan a su candidato.

La carrera por la presidencia del Real Madrid se ha iniciado con la presentación de las candidaturas de Florentino Pérez y Enrique Riquelme . Ambos han lanzado sus campañas electorales con diferentes enfoques y estrategias.

Florentino Pérez ha centrado su discurso en la corrupción y la necesidad de derribar al Gobierno, mientras que Enrique Riquelme se ha enfocado en la transformación social del club y la posible privatización de la entidad. La discusión sobre la propiedad del club y la participación de los socios es un tema central en la campaña electoral. Ambos candidatos han presentado sus propuestas y promesas para atraer votos y convencer a los socios de que elijan a su candidato.

La elección del presidente del Real Madrid es un momento importante para el club y su futuro. La presentación de las candidaturas ha sido un momento clave en la carrera electoral, y ahora es el turno de los socios de decidir quién será el próximo presidente del Real Madrid





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