La carrera en el Circuit de Barcelona se ve afectada por las altas temperaturas que están causando problemas en el asfalto. Las ruedas de los coches están sufriendo y la degradación es muy alta, lo que podría obligar a los pilotos a pasar por boxes hasta tres veces hoy.

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La situación es muy complicada y los aficionados están muy atentos a las estrategias que pueden dar mucho que hablar. El expresidente Zapatero hace historia al sentarse ante el juez tras el escándalo de las joyas millonarias. Mientras tanto, en Irán, el país afirma que el borrador final del pacto con EEUU abarca la reapertura de Ormuz y el programa nuclear de Teherán.

Por otro lado, Donald Trump celebra su 80 cumpleaños autorregalándose la velada de UFC más cara de la historia en plena Casa Blanca





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