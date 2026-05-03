La Carga Mental: El Elefante en la Habitación que Afecta a las Mujeres

Un análisis profundo de la carga mental que soportan las mujeres, la responsabilidad invisible de la organización familiar que impacta en su salud física y psicológica, y cómo superar la 'igualdad de postureo'.

Durante mucho tiempo, la igualdad se entendió como una simple distribución de tareas domésticas, buscando la independencia económica de las mujeres y su incorporación al mundo laboral.

Sin embargo, a pesar de la presencia femenina en el ámbito público, el cuidado sigue siendo predominantemente femenino, especialmente en lo que respecta a la gestión invisible que recae sobre ellas. Esta es la carga mental: la estructura organizativa que sostiene la logística y la paz emocional familiar, generando un costo físico y psicológico significativo para quien la asume, usualmente mujeres, y en mayor medida, las madres.

Carolina González, psicóloga experta en comunicación feminista, señala que la carga mental es el problema central que, afortunadamente, se está reconociendo. No se trata solo de hacer la compra, sino de anticipar la falta de leche, recordar el ingrediente faltante para el postre deseado por la hija, programar la cita con el pediatra y reorganizar la agenda para asistir. Implica saber cómo explicar la situación para evitar el miedo.

Es como tener un calendario humano constante, incluso en momentos de descanso. La clave reside en que no es solo una lista de tareas, sino una responsabilidad continua que ocupa la mente. Existe una trampa en la llamada “igualdad de postureo”, donde las parejas, incluso aquellas que se identifican como feministas, reparten las tareas visibles, pero la responsabilidad organizativa y de anticipación sigue recayendo en las mujeres.

González explica que se comparte lo que se ve, lo público, como preparar una paella para amigos, pero no la compra de ingredientes, la preparación y la limpieza posterior. La trampa está en que quien detecta las necesidades, organiza y recuerda, sigue asumiendo la carga. Esto no es necesariamente una mala intención individual, sino un problema estructural: la socialización de las mujeres como cuidadoras emocionales y gestoras invisibles.

En consecuencia, el hombre “ayuda”, mientras que la mujer sigue siendo la “jefa de proyecto sin sueldo, sin descanso y sin reconocimiento”. La carga persistirá hasta que se comparta la capacidad de detectar las necesidades y organizar las soluciones. Mantener esta oficina mental de forma crónica tiene un impacto psicológico profundo. Un informe de Make Mothers Matter revela que el 78% de las madres españolas se sienten mentalmente sobrecargadas, superando la media europea en diez puntos.

González describe los efectos psicológicos como ansiedad constante, sensación de no alcanzar todo, culpa, irritabilidad y desconexión personal. Muchas mujeres viven en un estado de alerta permanente, con la sensación de que siempre hay algo pendiente, lo que genera un desgaste emocional significativo. Uno de los efectos más desoladores es la sensación de soledad incluso en pareja. El daño no se limita a lo psicológico, ya que el cuerpo también responde a este estado de responsabilidad continua.

González menciona el aumento del cortisol, episodios de pánico, cansancio crónico, dolores de cabeza o musculares, y problemas digestivos, como señales de que el cuerpo está en estado de emergencia. Incluso en momentos de relajación aparente, como doblar ropa o disfrutar con amigas, es difícil desconectar. Detectar las señales es crucial, y González sugiere prestar atención a la expresión facial, el cansancio, la irritabilidad y la creencia de que todo se derrumbaría sin su presencia.

A veces, las mujeres evitan delegar porque la supervisión constante es tan agotadora como hacer la tarea ellas mismas. González utiliza la película Antes de Anochecer como ejemplo de este desequilibrio, destacando la escena en la que la protagonista describe su soledad, tristeza e infelicidad en un matrimonio que aparenta ser feliz, construido sobre el sacrificio de sus sueños y la constante adaptación a la carrera profesional de su marido





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Carga Mental Igualdad Cuidado Mujeres Salud Mental

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tres de cada diez mujeres abandona su trabajo al ser madre: la desigualdad persisteUn estudio revela que la llegada de un bebé a casa dispara la desigualdad en la pareja, con la mujer asumiendo la mayor parte de la carga de trabajo doméstico y cuidado de los hijos. Expertas advierten sobre el impacto en la salud mental y la dependencia económica de las mujeres.

Read more »

Sánchez carga contra el PP por la 'privatización' de la sanidad en Andalucía: 'Quitan el dinero a la pública y¿Qué ha dicho?: El presidente del Gobierno ha asegurado en un acto del PSOE en Cártama (Málaga) que 'si hay alguien que puede arreglar la sanidad pública en Andalucía, esa es María Jesús Montero'.

Read more »

Barco con grano ucraniano presuntamente robado se aleja de Israel tras negativa del importador a recibir la cargaUn importador israelí de grano dijo que no recibirá la carga de un barco presuntamente cargado con grano ucraniano robado, después de que la embarcación se convirtiera en el foco de una importante disputa diplomática entre ambos países.

Read more »

Los economistas coinciden: 'Un contribuyente ha pagado 820 euros de más en la Renta por la falta de actualización del IRPF'El IRPF sin actualizar eleva la carga fiscal y complica el sistema, con devoluciones posteriores incluso en rentas bajas como el SMI.

Read more »

La industria musical ya cuenta con una guía para cuidar la salud mental de artistasB - Line ofrece apoyo telefónico para momentos de crisis las 24 horas del día

Read more »

Del “somos una familia” a las esperas eternas: las señales de alerta en los procesos de selecciónHay palabras y expresiones en las ofertas de empleo que hacen saltar las alarmas porque quizá enmascaran sueldos bajos o una alta carga de trabajo.

Read more »