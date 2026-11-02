La cara de ferritina: Mito viral y realidad médica sobre el hierro

Expertos advierten que la 'cara de ferritina' no es diagnóstico. Analizan síntomas, análisis de sangre y la diferencia entre deficiencia y anemia para evitar errores.

La expresión cara de ferritina se ha convertido en un fenómeno viral en plataformas como TikTok e Instagram, donde usuarios atribuyen ojeras, piel pálida, labios secos, cabello quebradizo y uñas débiles a niveles bajos de hierro. Sin embargo, médicos del Reino Unido, incluida Aziza Sesay, médica de cabecera en West Midlands, aclaran que la apariencia física no constituye un diagnóstico médico y puede llevar a interpretaciones erróneas sobre la salud del paciente.

La diferencia entre anemia y reservas de hierro

La hemoglobina transporta oxígeno en la sangre, mientras que la ferritina indica el estado de las reservas de hierro del organismo. Cuando la hemoglobina baja, se produce anemia, pero las reservas pueden agotarse antes sin causar esta condición, según el hematólogo Drew Provan. Esta discrepancia implica que una persona puede tener deficiencia de hierro y presentar síntomas sin padecer anemia clínica, lo que complica la detección solo por observación.

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Directrices británicas sobre niveles normales

Según las directrices de la Sociedad Británica de Gastroenterología, un nivel de ferritina inferior a 15 microgramos por litro indica ausencia total de reservas. Un nivel inferior a 30 microgramos por litro señala bajas reservas de hierro. La doctora Sue Pavord, también hematóloga, asegura que la deficiencia es común en mujeres y a menudo no se diagnostica correctamente sin pruebas de laboratorio específicas.

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Caso real de Lucy y limitaciones visibles

Lucy M., de 32 años, publicó en 2021 fotos de su estado cuando sus niveles eran de 12 microgramos por litro, mostrando fatiga y palpitaciones tras ser diagnosticada inicialmente con ansiedad. Su recuperación confirmó la deficiencia de hierro, pero los expertos señalan que la palidez y las ojeras son subjetivas y poco fiables, especialmente en pieles oscuras, donde los cambios de color son menos evidentes para la vista humana.

Importancia del análisis sanguíneo médico

Los médicos insisten en que solo un análisis de sangre puede confirmar la deficiencia de hierro y determinar su causa subyacente para orientar el tratamiento adecuado. Buscar signos en internet puede llevar a pasar por alto la condición real, ya que la fatiga y otros síntomas pueden deberse a múltiples afecciones distintas que requieren evaluación profesional inmediata.