La capitulación de Sánchez ante el nacionalismo: un camino hacia la descomposición gubernamental

Análisis de cómo las concesiones del presidente del Gobierno a los independentistas han debilitado su posición y abierto una crisis política en España.

La trayectoria política de Pedro Sánchez ha estado marcada por una ambición desmedida, pero más aún por su disposición a pactar cualquier cosa con los nacionalistas para llegar o mantenerse en el poder.

Esa ansiedad le llevó a saltarse todas las líneas rojas y acordar con el independentismo el blanqueamiento del procés con dos decisiones que el electorado en el resto de España sigue sin perdonar: los indultos a los líderes del 1-O y la reforma del código penal para suprimir el delito de sedición, que en definitiva suponía un borrón y cuenta nueva que certificaba la desigualdad de los españoles ante la ley.

Una amnistía que llegaba después del indulto y de la supresión en el código penal del delito de sedición por exigencia de los propios condenados, como parte de un proceso de cesiones que el Gobierno le está regalando al nacionalismo y que le van a permitir caminar hacia el control de estructuras clave para lograr la independencia cuando se vuelva a plantear. Desde el control de los impuestos, paso previo al cupo vasco, pasando por la inmigración y el dominio de las fronteras, hasta las estructuras que el propio independentismo ha diseñado para avanzar hacia la secesión.

Estas concesiones han generado una fractura en la sociedad española y han debilitado la posición del Gobierno, que se enfrenta a una crisis de confianza tanto en el ámbito nacional como internacional. Los casos de corrupción que cercan al PSOE y al Gobierno son solo la punta del iceberg de una gestión que ha priorizado la supervivencia política sobre los intereses generales.

La debilidad de Sánchez se explica por esa capitulación frente al separatismo, que justifica la abrumadora desaprobación en todos los territorios, salvo en Cataluña y País Vasco. Ese proceso de rendición de Sánchez ante el nacionalismo para sobrevivir sigue en pie, pero ya tiene escaso recorrido por la descomposición del propio Gobierno, que está haciendo enfermar a sus propios socios.

El independentismo sabe que se está quemando con Sánchez, pero, como haría cualquier organismo parasitario, estará encantado con cambiar de huésped para sobrevivir. Ahora ven una oportunidad en el interés que tiene el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo por explorar nuevas alianzas, aunque esto represente un riesgo para la estabilidad del sistema constitucional. El terreno es pantanoso.

Los nacionalistas, principalmente los de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, están dispuestos a jugar si por el camino consiguen que Feijóo les legitime para reclamar lo que no es razonable. De ahí la propuesta trampa al líder popular para visitar a Carles Puigdemont en Waterloo, una jugada que busca dividir a la derecha y obtener concesiones a cambio de apoyo parlamentario.

Los socialistas, por su parte, tienen la tentación de tender puentes con el PP para frenar la erosión de su poder, pero cualquier entendimiento requeriría renuncias que Sánchez no está dispuesto a hacer. Cuando Feijóo dijo hace días que estaba dispuesto a todo, debió matizar: si la moción de censura lleva bicho, es mejor esperar.

La incertidumbre política en España no tiene visos de resolverse a corto plazo, y las próximas elecciones generales se perfilan como un plebiscito sobre el modelo territorial y la gobernabilidad del país. Mientras tanto, el Gobierno sigue navegando a la deriva, con un presidente que ha sacrificado su credibilidad en el altar del nacionalismo





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