La campaña de publicidad institucional del Gobierno critica a las comunidades autónomas por la aplicación de la Ley de Vivienda

La campaña de publicidad institucional del Gobierno ha sido criticada por juristas y la oposición por posible finalidad propagandística y publicidad engañosa por omisión. Expertos y la oposición cuestionan la efectividad de la Ley de Vivienda y señalan que donde se ha aplicado, como Cataluña, la oferta de alquiler se ha reducido notablemente.

El Gobierno ha lanzado una campaña de publicidad institucional que responsabiliza a las comunidades autónomas de la aplicación de la Ley de Vivienda. Juristas advierten que el mensaje de la campaña podría ser legalmente cuestionable por posible finalidad propagandística y publicidad engañosa por omisión.

La campaña reabre el debate sobre los límites de la publicidad institucional y el uso de fondos públicos con fines potencialmente partidistas. Expertos y la oposición critican la campaña y cuestionan la efectividad de la Ley de Vivienda, señalando que donde se ha aplicado, como Cataluña, la oferta de alquiler se ha reducido notablemente. Su publicación no ha pasado inadvertida porque cruza una nueva línea roja en el uso partidista de las instituciones, como ya viene haciéndose con el CIS.

El mensaje, pagado con dinero de los ciudadanos, trata de trasladar a la opinión pública que el colapso de la vivienda en España es culpa de las Comunidades Autónomas, gobernadas en su gran mayoría por el PP. Y es que, subrepticiamente, el anuncio traslada a los gobiernos autonómicos toda la culpa de la crisis en esta área. El reclamo no menciona a ningún territorio ni a ningún partido político, pero queda claro que la intención es la de reforzar el mensaje que de forma insistente lanza el Ejecutivo de España.

El artículo 4.b de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional prohíbe expresamente que tenga finalidad propagandística. El artículo 2 también subraya que la comunicación institucional legítima es aquella que informa sobre derechos, servicios públicos o medidas de interés general. Juristas apuntan a la exigencia de que la publicidad institucional responda a una utilidad pública concreta. Los tribunales suelen analizar si existe una verdadera necesidad informativa para el ciudadano o si el mensaje tiene un carácter predominantemente político.

A juicio de estas fuentes, una eventual impugnación judicial de la campaña tendría dificultades para prosperar únicamente sobre la base de este anuncio aislado. Sin embargo, advierten de que una valoración jurídica completa exigiría examinar el conjunto de la campaña: su coste, los medios en los que se ha difundido, la documentación que justificó el gasto y el contenido de otras piezas publicitarias asociadas como la web a la que remite el anuncio.

Mientras miles de jóvenes y familias siguen sin poder acceder a una vivienda, es especialmente grave que Pedro Sánchez dedique recursos públicos para lanzar una campaña que responsabiliza a las comunidades autónomas de la aplicación de la Ley de Vivienda. El Gobierno en distintas ocasiones ha señalado que la iniciativa de poner fin al tope de los alquileres reduciría la oferta de alquiler y tilda la iniciativa de 'preguntas de EL ESPAÑOL, fuentes del Ministerio de Vivienda no han querido informar de la inversión destinada a esta polémica campaña ni sobre qué medios ha elegido para divulgarla.

Se han limitado a remitir a la plataforma de contratación del Estado y al Plan de Publicidad Institucional. Desde Vivienda y Agenda Urbana aseguran que podría haber sido fruto de un descuido y que este medio será tenido en cuenta para la siguiente oleada de la campaña, en un intento de evitar que EL ESPAÑOL denuncie esta nueva discriminación.

La campaña se apoya en la idea de que la Ley de Vivienda no se aplica de forma homogénea en toda España





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