La campaña de Ayuso promocionando el transporte público se topa con la realidad del Metro de Madrid

Isabel Díaz Ayuso lanza un vídeo en inglés para promocionar el transporte público de Madrid entre los turistas, pero usuarios y oposición responden con críticas y pruebas de saturación, retrasos y falta de servicios básicos, especialmente durante eventos masivos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha impulsado una campaña de promoción del transporte público de la región, especialmente dirigida a los turistas que visitan la capital con motivo de grandes eventos como la visita del Papa o los conciertos de Bad Bunny.

En un mensaje en la red social X, acompañado de un vídeo en inglés, Ayuso invitaba a "viajar en uno de los mejores sistemas de transporte público del mundo: fácil, puntual, seguro y rápido". Sin embargo, la iniciativa ha generado una fuerte reacción contraria por parte de usuarios y oposición, que han inundado las redes con testimonios y evidencias de la saturación, los retrasos y las deficiencias del servicio, especialmente en el Metro de Madrid.

Los usuarios han compartido imágenes de estaciones abarrotadas, frecuencias de paso que superan los diez minutos y la falta de aire acondicionado en muchos trenes, contradiciendo la imagen de excelencia proyectada por el gobierno regional. Las críticas han llegado también desde la formación Más Madrid, cuyo portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha señalado que se nota que la presidenta "jamás ha cogido el Metro a cualquier hora del día".

El contexto operativo confirma las dificultades: con motivo de la misa del Papa, Metro de Madrid tiene previsto cerrar siete estaciones del centro y se anticipan retrasos e incidencias por la alta afluencia. Tanto es así que el alcalde José Luis Martínez Almeida ha recomendado a las empresas que fomenten el teletrabajo para mitigar el colapso.

La disparidad entre el mensaje promocional y la realidad diaria del transporte ha convertido la campaña en un boomerang, alimentando un debate sobre la gestión y las condiciones del servicio público en la región





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