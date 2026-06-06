La camiseta de la selección colombiana se convierte en campo de batalla electoral antes de la segunda vuelta presidencial

Una jueza prohíbe al candidato Abelardo de la Espriella usar la camiseta de la selección en actos políticos, desatando un debate sobre la politización del fútbol en América Latina.

En Colombia, la pasión futbolística y la contienda política se han entrelazado de manera inusual antes de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.

El candidato de derecha Abelardo de la Espriella, favorito en las encuestas, ha adoptado la camiseta amarilla de la selección nacional como un símbolo de su campaña, evocando la unidad nacional y el fervor deportivo. Sin embargo, una jueza local en Bogotá, Aura Forero, emitió un fallo que prohíbe a De la Espriella usar esa camiseta en contextos políticos, considerando que su uso indebido compromete la igualdad de condiciones entre los candidatos.

La decisión judicial ha generado un intenso debate sobre la politización de los símbolos deportivos y hasta dónde pueden llegar los políticos en su afán de conectar con el electorado. El uso de la camiseta de fútbol por parte de políticos no es un fenómeno nuevo en América Latina.

En Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro convirtió la camiseta verde y amarilla de la selección en un emblema de su movimiento de derecha, mientras que su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva, también ha buscado asociarse con el fútbol, fotografiándose con estrellas como Ronaldo Fenômeno. En Venezuela, tanto el oficialismo como la oposición han utilizado la camiseta de la Vinotinto para apelar al sentimiento nacional.

Este uso político de la indumentaria deportiva refleja la importancia del fútbol como elemento unificador en sociedades a menudo divididas, pero también plantea preguntas sobre la apropiación de símbolos que deberían pertenecer a todos los ciudadanos. La controversia en Colombia se intensificó cuando De la Espriella pidió a sus seguidores que acudieran a las urnas con la camiseta puesta en la primera vuelta del 31 de mayo, lo que sus críticos interpretaron como una forma de eludir las restricciones de campaña electoral.

Su rival, el izquierdista Iván Cepeda, ha denunciado la politización de la camiseta y argumentó que debe ser un símbolo de orgullo nacional, no de una facción política. La jueza Forero, en su fallo, señaló que el uso partidista de la camiseta sesga la contienda electoral y prohíbe formalmente su uso político. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro, quien también ha sido visto con la camiseta de la selección en actos oficiales, se ha mantenido al margen de la polémica.

El verdadero ganador de esta disputa, quizás, sea el fútbol colombiano, que una vez más demuestra su capacidad para influir en la vida nacional más allá de las canchas. La situación refleja una tendencia regional donde el fútbol se convierte en un vehículo para la comunicación política. En Argentina, el presidente Javier Milei ha utilizado la camiseta albiceleste en eventos partidarios, mientras que en Chile, diversos candidatos han posado con la camiseta de la Roja.

Expertos en comunicación política señalan que el deporte es una herramienta eficaz para humanizar a los políticos y crear una imagen de cercanía con el pueblo. Sin embargo, el caso colombiano destaca por la intervención judicial, que establece un precedente sobre los límites del uso de símbolos nacionales en campañas electorales. La decisión de la jueza Forero podría influir en futuras contiendas electorales en la región, donde el fútbol y la política seguirán siendo una combinación poderosa y controvertida





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