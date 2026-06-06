La calle de Valverde: la novela de Max Aub que desafió la censura franquista

Resumen: La novela 'La calle de Valverde' de Max Aub, ambientada en el Madrid de 1926-1927, narra la vida de un grupo de jóvenes artistas y de la sociedad madrileña. Escrita en el exilio mexicano, su publicación en España se retrasó décadas debido a la censura franquista, que la rechazó en los años 50. Finalmente, en 1968, con la Ley Fraga y la gestión de Carmen Balcells, se publicó tras superar obstáculos y supresiones. La obra es un fresco literario y una reivindicación de la cultura republicana destruida.

El texto versa sobre la novela 'La calle de Valverde' de Max Aub , su contexto de creación, publicación y recepción en España durante la dictadura franquista, así como su valor histórico y literario.

Max Aub, escritor exiliado en México desde los años cuarenta, ansiaba ser leído en España, su país adoptivo desde la infancia, pero la censura franquista se lo impedía. Pese a publicar regularmente en el exilio mexicano, la barrera del océano y la censura le separaban de su público natural. Esta novela, ambientada en Madrid entre 1926 y 1927, evoca una época anterior a la guerra, marcada por la dictadura de Primo de Rivera, el auge obrero y las vanguardias artísticas.

A través de una estructura compleja con múltiples personajes y cambios temporales, Aub construye un fresco verista de la sociedad madrileña, con especial atención a los ambientes literarios y a un grupo de cinco jóvenes aprendices de escritores que reflejan ecos de su propia generación. La obra incluye referencias a figuras reales como Valle-Inclán, Azaña o el propio Aub en juegos metatextuales, y dibuja un panorama cultural que la guerra y el exilio rompieron, adquiriendo así un valor casi ucrónico.

Intentó publicarla en España primero bajo pseudónimo y luego directamente, pero la censura la rechazó en los años cincuenta por considerations morales. No sería hasta 1968, con la Ley Fraga y una ligera apertura, que se autorizó su publicación, con supresiones, gracias a la gestión de su agente Carmen Balcells. La novela se erige así como un instrumento de memoria y reivindicación de los autores republicanos olvidados.





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