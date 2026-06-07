Las grandes cadenas de hoteles anticipan un crecimiento de los ingresos en la temporada estival, superando los registros históricos de 2025. La percepción de destino refugio que ofrece España sirve para alimentar las llamas del turismo.

La cadena hotelera Barceló espera un crecimiento de los ingresos en un 4% en 2025, repartiendo 80 millones de euros en dividendos. Las grandes cadenas de hoteles, como Meliá, RIU, Iberostar, Hotusa y Palladium, anticipan un crecimiento de los ingresos en la temporada estival , superando los registros históricos de 2025.

La percepción de destino refugio que ofrece España sirve para alimentar las llamas del turismo. A pesar de que las grandes cadenas llevan la prudencia como estandarte a la hora de hacer estimaciones a medio y largo plazo, las reservas en libros en el momento actual anticipan una buena temporada estival con la previsión de superar los registros históricos de los últimos años. Parte del éxito de estos datos se apoyará este verano más en precios que en ocupación.

Las cadenas de hoteles esperan un comportamiento moderadamente mejor que el registrado en 2025, especialmente en grandes capitales, destinos vacacionales consolidados y algunos enclaves del norte peninsular. Las estimaciones apuntan a una temporada sólida, con ocupaciones que superarán el 90% en destinos costeros, insulares y en ciudades con gran atractivo turístico internacional.

Las grandes cadenas esperan salvar el verano con buenas cifras, pero matizan que las buenas previsiones podrían darse la vuelta si la crisis en Oriente Próximo se prolonga en el tiempo





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