La caída del MAGA: Crisis política tras las pérdidas de Trump

Análisis de la crisis del movimiento MAGA diez años después de la primera victoria de Donald Trump y su impacto en las elecciones de medio mandato.

Diez años han transcurrido desde que Donald Trump lograra su primera victoria electoral el 8 de noviembre de 2016, un momento que hoy se recuerda con amargura en lugar de euforia. Lo que comenzó como un movimiento político inesperado con la promesa de cambiar la política estadounidense, ha degenerado en una crisis de popularidad sin precedentes. Tras recuperar la presidencia en 2024, Trump enfrenta su momento más crítico al ver cómo su movimiento MAGA sufre pérdidas significativas en las recientes elecciones de medio mandato.

Origen y controversia inicial

La narrativa oficial de Trump se consolidó cuando juró el cargo como el presidente número 45 de Estados Unidos el 20 de enero de 2017. Su llegada al poder estuvo marcada inmediatamente por políticas divisivas, siendo el veto migratorio y la construcción del muro con México sus primeras medidas controvertidas. Estas acciones definieron su primer mandato y establecieron un tono polarizado que permeó la década siguiente.

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Pandemia y disturbios de 2020

El año 2020 marcó un punto de inflexión violento en la historia reciente del país, caracterizado por la pandemia global y la derrota electoral frente al demócrata Joe Biden. Trump rechazó los resultados y difundió acusaciones de fraude electoral sin evidencia, lo que precedió al asalto al Capitolio por parte de sus partidarios. Este evento, que dejó cinco muertos, llevó al Congreso a ratificar los resultados y dejó a la democracia estadounidense al borde del abismo.

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Retorno al poder y conflicto internacional

A pesar de las consecuencias del 2020, Trump sobrevivió políticamente e intentó un nuevo retorno. Durante un mitin en Pensilvania en julio de 2024, sufrió un atentado que dejó su rostro ensangrentado, una imagen que se difundió internacionalmente. Finalmente, el 5 de noviembre de 2024, derrotó a Kamala Harris y recuperó el cargo para su segundo mandato, jurando dos meses después.

Crisis actual y fin del ciclo MAGA

El segundo mandato de Trump se ha caracterizado por una estrategia agresiva que incluye guerras comerciales y la imposición de aranceles internacionales a prácticamente todo el mundo. Estas políticas han contribuido a una crisis mundial sin precedentes. La mala gestión acumulada durante diez años como centro de atención ha culminado en la debacle electoral del movimiento MAGA, marcando el fin de una era política que prometía estabilidad pero entregó caos.