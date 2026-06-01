La caída de Sánchez: el PSOE afronta el final

El PSOE afronta el final después de ocho años en el poder, con un hundimiento electoral sin precedentes y nueve investigaciones por corrupción que dejan un panorama delincuencial reconocible.

La sonrisa de Pedro Sánchez inauguraba una nueva etapa en la política española, pero ocho años después, el PSOE afronta el final. La tanda de elecciones celebradas este curso ha señalado un hundimiento sin precedentes, y las encuestas autonómicas no auguran nada mejor.

El PSOE puede perder los pocos gobiernos regionales que le quedan y muchos ayuntamientos, y las caídas en sitios como la Comunidad Valenciana o Baleares, donde ya están en la oposición, superan los cinco puntos. El desastre electoral se materializa mientras las nueve investigaciones por corrupción están dejando un panorama delincuencial tan reconocible que será imposible desprenderse de él.

Joyas orientales, fajos de billetes escondidos en el baño, licencias de petróleo en los países más sospechosos, sociedades off-shore en paraísos fiscales, contratos secretos para cobrar comisiones, sobornos a funcionarios... Los españoles barruntan estos días por las esquinas en modo ciceroniano: ¿hasta cuándo, Pedro, abusarás de nuestra paciencia? Pero no hay respuesta. La misma persona que decidió la moción de censura a favor de Sánchez ha querido poner fecha de caducidad a su creación exigiendo elecciones en este 2026.

Una extraña coincidencia con la llegada a concretar tanto. No dejaría de ser una bonita ironía del destino que el mismo Esteban de entonces fuera a forzar la caída de Sánchez ahora. Pero no parece que el PNV vaya a pasar de la retórica. Sánchez descarta elecciones como quien celebra la Champions, pero cada vez disimula peor su debilidad.

Entre pasar de todo e irse hasta septiembre de 2027, o adelantar las elecciones a este otoño como le dice Aitor Esteban, tiene la opción intermedia de hacerlas coincidir con las autonómicas y municipales del 23 de mayo de 2027. Demostrado en las últimas elecciones que ni él ni sus candidatos son ya capaces de sacar al electorado del sofá -según feliz metáfora de Ferraz-, puede que la única opción sea sumarse a los comicios en los que todo el partido, desde el primer ministro al último alcalde, se moviliza sí o sí.

Unos en los que hasta Page tenga que hacerlo cuando salga a pedir el voto para sí mismo. Una opción esta que tiene además una característica muy del gusto sanchista: es lo que no quiere nadie





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