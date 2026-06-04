La Cámara de Representantes aprueba resolución para frenar la guerra contra Irán

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado una resolución que busca frenar la guerra que el presidente Donald Trump lanzó contra Irán sin autorización del Congreso. La votación fue de 215 a 208, con cuatro republicanos que se unieron a los demócratas.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, con mayoría republicana, aprobó una resolución que busca frenar la guerra que el presidente Donald Trump lanzó contra Irán sin autorización del Congreso.

La votación fue de 215 a 208, con cuatro republicanos que se unieron a los demócratas. La resolución ahora debe pasar por el Senado y obtener una mayoría para ser enviada a la Casa Blanca, donde Trump debe decidir si aprueba o veta la iniciativa.

Esta es la primera vez que una votación relacionada a la guerra de Irán es aprobada por los representantes y se une a El cambio de postura de los republicanos, que da un revés a las intenciones de Trump. La resolución se ampara en la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que exige la autorización del Congreso para mantener hostilidades militares prolongadas.

Los promotores de la resolución sostienen que Trump ordenó la ofensiva contra Irán sin el visto bueno del Legislativo, mientras que la Casa Blanca defiende que actuó dentro de sus atribuciones constitucionales como comandante en jefe. El cambio de postura de los republicanos surge en medio de críticas contra el mandatario por la aprobación de un fondo de 1.800 millones de dólares para sus aliados investigados durante la Administración de Joe Biden





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