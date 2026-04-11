La buena hija: Un análisis sobre la paternidad y la violencia machista

La película de Júlia de Paz Solvas plantea la compleja pregunta de si un maltratador puede ser un buen padre, explorando las dinámicas familiares y las consecuencias de la violencia desde la perspectiva de la hija. La película, ganadora de premios, aborda temas como el legado de la violencia, el mal encaramiento juvenil y la vergüenza ante el oprobio, destacando las interpretaciones de Julián Villagrán y Kiara Arancibia.

La cuestión central de la película La buena hija, dirigida por Júlia de Paz Solvas y escrita junto con Nuria Dunjó, se centra en una pregunta fundamental y compleja: ¿Puede un maltratador ser un buen padre? Esta interrogante, que ha resonado en la sociedad y los medios en los últimos años marcados por la violencia machista , se convierte en el eje central de la narrativa, afectando a legisladores, jueces y, por supuesto, a la propia hija protagonista.

La película, ganadora de premios en el festival de Tallín, aborda además otras problemáticas relevantes como la disparidad en el carisma parental, el legado de la violencia, el mal encaramiento juvenil, la vergüenza y los dilemas a los que se ven sometidos los hijos por las acciones de sus padres. De Paz Solvas, tras su exitoso debut con Ama (2021), basada en el corto homónimo, repite la estrategia de desarrollar un cortometraje previo, Harta (2021), como punto de partida para esta obra. La directora, sin embargo, introduce cambios significativos en los personajes, especialmente al dotar de matices a la figura paterna, un hombre con tendencia a la ira y la violencia, pero que intenta mostrar una fachada de 'buen padre' ante su hija. \La interpretación de Julián Villagrán como el padre es crucial, mostrando una versatilidad que lo posiciona como fuerte candidato a premios. La cineasta elige no desarrollar el personaje de la madre en profundidad, una decisión arriesgada pero efectiva, ya que el conflicto reside en la figura paterna y la hija. La madre se presenta como un arquetipo de 'buena madre', ausente de violencia. La puesta en escena, con una estética elegante y cercana a la nueva generación de directoras españolas, introduce una tercera generación con la abuela, que prefiere mantener los conflictos familiares en privado, y las amistades de la hija, cuya espontaneidad y veracidad se ven potenciadas por la dirección de actores, especialmente a través de la mirada de Kiara Arancibia, la joven protagonista. El enfoque sutil de la directora, con detalles como el plato roto en la primera escena y las escenas de vigilancia entre amigas, demuestra una habilidad para abordar temas delicados sin caer en el sensacionalismo. \A pesar de la crudeza del tema, la película evita el terror social, y aunque no ofrece detalles explícitos sobre el proceso legal, se intuye una orden de alejamiento y visitas supervisadas. Sin embargo, una mayor concreción en la información judicial y legal podría haber enriquecido la experiencia del espectador, permitiendo una mejor comprensión del sistema y evitando que algunas secuencias, como la de la hija frente al juez con sus padres, resulten chocantes. La película, aunque impecable en su enfoque emocional y en la representación de las dinámicas familiares, podría haber ganado en profundidad al ofrecer una visión más clara del contexto legal que rodea la situación de la protagonista. La crítica sugiere que este aspecto podría haber fortalecido la reflexión sobre las virtudes y defectos del sistema judicial, permitiendo un análisis más profundo de las implicaciones legales y sociales del maltrato y sus consecuencias en el ámbito familiar





elpais_cultura / 🏆 10. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

La Buena Hija Violencia Machista Paternidad Júlia De Paz Solvas Cine Español Maltrato

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El rey reafirma que 'solo sobre el Derecho puede sostenerse una paz duradera'Felipe VI defiende la 'dignidad de la persona' y el Derecho como piedras angulares de la convivencia en un acto en la facultad de Derecho de la Universidad Complutense

Read more »

La Justicia rusa declara extremista a la organización Memorial, Nobel de la Paz en 2022El fallo proporciona un mecanismo legal para que las autoridades procesen a cualquiera que contribuya con la organización

Read more »

Netanyahu ordena negociar con Líbano un plan de paz que incluya desarmar a HezboláEl primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este jueves que ha dado órdenes para empezar a negociar con Líbano 'lo antes posible' un plan de paz que incluya 'desarmar a Hezbolá'.

Read more »

Netanyahu abre la puerta a negociaciones de paz con Líbano, exigiendo el desarme de HizbuláIsrael propone negociaciones directas con Líbano, centradas en el desarme de Hizbulá, tras los mayores bombardeos desde el inicio de la guerra, que dejaron más de 250 muertos. La iniciativa surge en medio de tensiones regionales y cuestionamientos al acuerdo de alto el fuego entre EE.UU. e Irán. La situación humanitaria en Líbano se agrava con el conflicto.

Read more »

Estrenos de cine: La cartelera de la semana nos trae un biopic, un thriller policíaco, un drama de familia, una distopía de IA y una ópera prima de terrorEstos son los principales estrenos de la semana: 'Incontrolable (I Swear)' de Kirk Jones, 'Caso 137' de Dóminik Moll, 'La buena hija' de Júlia de Paz Solvas, 'Buena suerte, pásalo bien, no mueras' ...

Read more »

'La buena hija': un riguroso estudio de las heridas invisibles del maltratoJúlia de Paz Solvas se acerca al tema de la violencia de género, pero poniendo el foco no en la mujer que sufre la agresión sino en la hija de la pareja.

Read more »