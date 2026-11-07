La brecha de riqueza en EE.UU. se amplía: millonarios ganan 1,5 billones

El patrimonio de los milmillonarios en EE.UU. creció 1,5 billones de dólares en 2025, mientras la inflación y los aranceles de Donald Trump erosionan el poder adquisitivo de las familias.

La economía de los Estados Unidos ha consolidado una división estructural profunda durante el segundo mandato de Donald Trump, caracterizada por un crecimiento desigual que beneficia desproporcionadamente a las élites financieras. Mientras los milmillonarios han acumulado un billón y medio de dólares adicionales únicamente en 2025, millones de hogares enfrentan una erosión severa de su poder adquisitivo debido a la escalada arancelaria, la inflación persistente y los recortes en prestaciones sociales. Esta dinámica ha transformado lo que históricamente se conocía como el 'sueño americano' en una realidad económica distorsionada para las capas menos favorecidas de la población, marcando un punto de inflexión en la estabilidad social y política del país.

Mecanismo de expansión de riqueza y políticas fiscales

El patrimonio colectivo de los milmillonarios que residen en Estados Unidos aumentó en 1,5 billones de dólares solo durante el año 2025, lo que representa un incremento del 22% en un año, alcanzando una cifra total de 8,2 billones de dólares. Según los análisis de la coalición Americans for Tax Fairness, compuesta por más de 400 organizaciones que abogan por la equidad tributaria, esta acumulación masiva de capital está vinculada directamente a la combinación de rebajas fiscales para las rentas altas y medidas proteccionistas implementadas por la administración Trump. Más de la mitad de este aumento extraordinario fue acumulado por las quince mayores fortunas del país, consolidando una brecha de ingresos sin precedentes que contrasta con la estancada situación laboral de la clase trabajadora.

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Posiciones de los actores y contexto político previo

Joe Biden, durante una celebración del Día del Trabajo en Filadelfia, enfatizó anteriormente que los sindicatos y la clase media forjaron la nación, advirtiendo que los empresarios deben pagar mejores salarios si tienen dificultades para encontrar empleados. Sin embargo, su mandato fue limitado por un Senado de mayoría republicana que bloqueó su Pro Act, legislación diseñada para facilitar las afiliaciones sindicales y reforzar la negociación colectiva. A pesar de estas barreras, Biden vinculó gran parte de la inversión federal de su billonario programa de infraestructuras al cumplimiento de retribuciones mínimas en la construcción y estableció incentivos impositivos para empresas que cumplieran requisitos salariales, una estrategia que ahora contrasta con la versión 2.0 de Trump, que ha ensanchado el diferencial mediante políticas orientadas a la reducción de gastos sociales.

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Impacto real y controversias de mercado

La riqueza acumulada desde noviembre de 2024, fecha de la victoria de Trump, hasta el segundo trimestre de 2025, se cifra en 1,96 billones de dólares, un aumento del 30,6%. El propio Donald Trump vio aumentar su patrimonio personal en más de 3.000 millones de dólares el pasado ejercicio, según Forbes, acumulando otros 1.400 millones en criptoactivos y alcanzando los 7.300 millones de dólares al término de 2025. Esta consolidación financiera ocurre mientras el S&P 500 sufrió un desplome por temores sobre la Inteligencia Artificial, y familias estadounidenses enfrentan facturas crecientes para vivienda, alimentación y seguros médicos, agravadas por la espiral inflacionista provocada por la guerra en Irán y disputas comerciales internacionales.