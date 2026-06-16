La brecha de género en la industria musical española sigue siendo un problema

La asociación Mujeres de la Industria de la Música ha presentado los primeros resultados de su proyecto Cartografía, que revela una persistente brecha de género en la programación de festivales y en los puestos directivos del sector.

La asociación Mujeres de la Industria de la Música ha presentado los primeros resultados de su proyecto Cartografía , que revela una persistente brecha de género en la programación de festivales y en los puestos directivos del sector.

La presencia de mujeres en los festivales españoles continúa muy lejos de la paridad. Así lo reflejan los primeros datos del proyecto Cartografía: III Estudio de Género y Diversidades de la Industria Musical en España, impulsado por la Asociación MIM (Mujeres de la Industria de la Música), que fueron presentados el pasado 5 de junio durante una charla celebrada en Primavera Pro.

Cartografía de mujeres y disidencias en la industria musical: directorio y estudios territoriales MIM, las representantes de la asociación Paula Ráez y Almudena Heredero adelantaron algunas de las conclusiones de una investigación que verá la luz de forma íntegra después del verano y que busca analizar la situación de las mujeres profesionales de la música en las distintas comunidades autónomas. Uno de los datos más significativos se refiere a la programación de festivales.

Según la muestra analizada, compuesta por 145 festivales y ciclos musicales, las mujeres representan únicamente el 22% de los artistas presentes en los carteles. Además, solo el 17% de los eventos estudiados alcanza el criterio de paridad 60/40 cuando se contabilizan exclusivamente artistas femeninas. La situación mejora al incluir bandas mixtas en el análisis.

En ese caso, el porcentaje de festivales que cumplen con ese umbral de equilibrio asciende hasta el 54,4%, una cifra que, según se desprende del estudio, evidencia el papel que desempeñan las formaciones de composición diversa para acercar los carteles a la igualdad. Durante la presentación, Paula Ráez subrayó la importancia de que determinadas convocatorias de ayudas públicas incorporen criterios relacionados con la igualdad de género, una reivindicación que la asociación lleva años defendiendo en su trabajo de incidencia institucional.

Más allá de los escenarios, Cartografía también analiza la situación laboral de las mujeres dentro de la industria musical. Para ello, MIM ha distribuido una encuesta entre más de 800 empresas vinculadas al sector, abordando cuestiones como el acceso a puestos de responsabilidad, las condiciones laborales o las posibilidades de conciliación.

Los primeros resultados obtenidos a partir de las más de 200 respuestas recibidas apuntan a una realidad ya conocida por muchas profesionales: aunque las mujeres constituyen una parte importante de las plantillas, siguen ocupando una proporción significativamente menor de los cargos directivos. Así lo señaló Almudena Heredero durante la charla.

Los resultados completos del estudio se darán a conocer tras el verano y ofrecerán una radiografía más amplia de las desigualdades estructurales que aún persisten en la industria musical española, tanto sobre los escenarios como en los espacios de toma de decisiones





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