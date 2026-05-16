La Bonoloto: Reglas, combinación de números y resultados

Presentamos información sobre La Bonoloto: las reglas, la combinación de números a elegir y los resultados de todos los sorteos hasta la fecha.

En La Bonoloto debes hacer una combinación de seis números distintos que estén comprendidos entre el 1 y el 49. La apuesta cuesta 0,50 euros.

Puedes participar en un único sorteo (un solo día), y el mínimo de apuestas a jugar es de 2, por lo que el precio mínimo es 1 euro. Las apuestas pueden ser sencillas, con hasta 8 combinaciones a la vez de números de seis dígitos, o se pueden hacer apuestas múltiples con más números en juego. El único día que no puedes jugar a La Bonoloto es el domingo. El primer sorteo de la Bonoloto data de 1988.

A pesar de los años, se ha mantenido prácticamente igual hasta hoy día, salvo por la incorporación del reintegro. Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.





A3Noticias / 🏆 6. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

La Bonoloto Reglas Apuesta Resultados Primero Sorteo Sociedad Estatal Loterías Y Apuestas Del Estad

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dónde han caído los premios de la Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 14Consulta los números premiados en los sorteos de La Primitiva, ONCE, Bonoloto, EuroDreams y Lotería Nacional de este jueves 14 de mayo de 2026 y dónde han sido validados.

Read more »

El PP Europeo presiona a Von der Leyen y le muestra su enfado por permitir a España usar los fondos UE para las pensiones: 'Cambian las reglas a mitad de partido'Daniel Viaña (Eibar, 1984) es licenciado en Periodismo por la Universidad Nebrija y la Universidad de Monterrey (México). Corresponsal de EL MUNDO en Bruselas desde 2024 tras diez años como redactor de la sección de Economía, también ha formado parte de las redacciones de Expansión y El Confidencial.

Read more »

Estado y CCAA tendrán que hacer ajustes y recortes de más de 23.600 millones hasta 2028 para cumplir las reglas fiscalesEspaña supera los límites de gasto público comprometidos con Bruselas incluso aplicando la cláusula de escape para el gasto en defensa. Más información: La AIReF pide a Hacienda un ajuste de más de 10.

Read more »

Personal laboral temporal deberá litigar para cobrar indemnizaciones y obtener fijos tras nuevas reglas supremaEl personal laboral temporal en las administraciones públicas puede reclamar indemnizaciones y obtener la fijeza si ha superado una oposición sin plaza conforme a las nuevas reglas marcadas por el Tribunal Supremo.

Read more »