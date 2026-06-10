La Bolsa reacciona ante la inflación superior al 4 % y las tensiones geopolíticas

Resumen de la jornada bursátil marcada por el IPC de EE.UU., el conflicto entre EE.UU. e Irán, y las dudas sobre el sector tecnológico. El Ibex pierde los 18.200 puntos al cierre.

La relación entre la inflación y los mercados bursátiles ha sido objeto de estudio durante décadas. Cuando el IPC supera el 4%, los inversores suelen reaccionar con cautela, anticipando posibles subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales.

Este escenario se ha repetido en múltiples ocasiones a lo largo de la historia, y la jornada de hoy no ha sido la excepción. El dato de inflación de Estados Unidos, que se situó por encima de las expectativas, desató una ola de ventas en los principales índices, aunque el Ibex 35 logró mantener cierta estabilidad en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica. El nuevo intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán añadió presión a los mercados.

Tras el ataque a una base estadounidense en Jordania, la respuesta de la Casa Blanca no se hizo esperar, intensificando las operaciones en el estrecho de Ormuz. Esta escalada bélica elevó el precio del petróleo, que se estabilizó en niveles elevados, y generó dudas entre los inversores sobre el impacto en la economía global. Las tecnológicas, que habían liderado las subidas en los últimos meses, mostraron signos de corrección, con la OPV de SpaceX en el punto de mira.

El Ibex 35, por su parte, intentó mantener el tipo frente a las presiones externas. Con una reducida exposición al sector tecnológico, el índice español logró contener las caídas y buscar un rebote sobre los 18.200 puntos.

Sin embargo, al cierre de la sesión, arrastrado por Wall Street, perdió ese nivel clave. La agenda semanal incluye la reunión del BCE, que podría anunciar nuevas medidas de política monetaria. Los analistas señalan que, en este entorno de alta inflación y tensiones geopolíticas, la volatilidad seguirá siendo la tónica dominante





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