El segundo filme de Los Javis, La bola negra, cosecha elogios internacionales al combinar cine de autor con ambición narrativa, superando a su debut exitoso.

El dúo creativo conocido como Los Javis ha generado un impacto significativo en la prensa internacional con su nuevo largometraje, titulado 'La bola negra'. Esta producción, que constituye su segunda obra cinematográfica, ha sido recibida con entusiasmo crítico, destacando por su ambición artística y su distancia frente a las convenciones del cine comercial. Solo dos películas previas han logrado un nivel de éxito absoluto comparable al de esta nueva entrega, consolidando a los directores como figuras clave en el panorama cinematográfico actual.

Referencias al cine de autor y su visión

La película de Los Javis se caracteriza por una rica lista de referencias cinematográficas que honran el cine de autor, con 'Apocalypse Now' ocupando un lugar preponderante en sus influencias estilísticas y narrativas. Esta elección demuestra la intención de los realizadores de construir una obra que trascienda el entretenimiento superficial para adentrarse en un territorio estético más profundo y complejo, resonando con una audiencia que valora la profundidad simbólica.

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Logro tras el éxito del debut previo

El hecho de que 'La bola negra' sea solo el segundo largometraje de Los Javis no ha impedido que se convierta en un éxito absoluto de taquilla y crítica. Este hito posicional subraya la madurez artística del dúo, quien ha logrado establecer un lenguaje propio en muy pocas entregas, diferenciándose de otros directores que requieren décadas para alcanzar similar reconocimiento o solidez en su filmografía inicial.

Completitud frente a proyectos inconclusos

Para comprender la ambición de este proyecto, es útil compararlo con las referencias literarias y cinematográficas mencionadas por los propios creadores. El título hace alusión a una obra inconclusa de Federico García Lorca, de la cual solo se conservan cuatro páginas, contrastando con la plenitud de 'La bola negra'. Esta obra también se contrasta con 'La carta borrosa' de Alberto Conejero, una historia que explora la tensión entre un soldado franquista y otro republicano a punto de ser fusilado, quien posee el manuscrito completo de la referencia lorquiana.

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Influencias del director esteta Andrei Tarkovsky

Entre las influencias citadas por Los Javis, destaca la película 'Andrei Rublev' de Andrei Tarkovsky, considerada la primera largometraje del director esteta soviético. Esta referencia pone de manifiesto que Los Javis no buscan el camino fácil ni las obras más conocidas o accesibles del canon, sino que se inspiran en piezas fundacionales del cine de autor. Esta elección se alinea con su aversión a la simplicidad narrativa y su búsqueda de una estética rigurosa y contemplativa.

Béla Tarr y la construcción de su estilo

Otra influencia crucial mencionada es la obra de Béla Tarr, aunque Los Javis señalan específicamente que no se trata de la película más conocida del cinehungaro, lo que indica una conocimiento profundo y selectivo de la filmografía de referencia. Además, incorporan modelos más recientes en su desarrollo narrativo, buscando un equilibrio entre la herencia del cine clásico de autor y las herramientas contemporáneas de storytelling. Julio Mármol, periodista especializado en streaming y series, ha analizado cómo esta combinación de influencias define la identidad única del nuevo film de Los Javis.