La bola negra de Los Javis ya es la tercera película española más taquillera de la historia

La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, supera a otro éxito del cine español y acumula más de 38,5 millones de euros en los cines de España.

La aclamada película La bola negra, dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis, ya es la tercera película española más taquillera de la historia en los cines del país. El filme alcanzó esa posición el 30 de octubre, después de superar a un título que hasta entonces ocupaba el tercer puesto con una recaudación de 35,2 millones de euros.

La película se estrenó en España el 25 de septiembre y, desde entonces, ha encadenado siete fines de semana consecutivos como líder de la taquilla. Su recaudación total ya supera los 38,5 millones de euros, una cifra que sitúa a la cinta de Los Javis en una posición muy cercana a los grandes referentes del cine español.

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Cómo funciona la carrera por el récord histórico

Para hacerse con el primer puesto de la clasificación histórica, La bola negra tendrá que superar a dos grandes éxitos del cine español que llevan más de doce años ocupando los primeros lugares. El siguiente objetivo es la segunda película más taquillera de España, Lo imposible, dirigida por J. A. Bayona.

Estrenada en 2012, Lo imposible consiguió recaudar alrededor de 42,45 millones de euros en los cines españoles. La producción está protagonizada por Naomi Watts, Ewan McGregor y Tom Holland, y recrea la historia real de una familia que sobrevivió al tsunami que arrasó el sudeste asiático en diciembre de 2004.

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Su estreno fue un acontecimiento cinematográfico, ya que en sus cuatro primeros días en salas reunió a 1,4 millones de espectadores, estableciendo un récord de apertura para el cine español. La película necesitó casi cuatro años de preproducción y 25 semanas de rodaje en localizaciones de Alicante, Tailandia, Madrid y Barcelona.

El despliegue de efectos especiales para recrear el tsunami fue uno de los grandes atractivos del filme. Su apuesta técnica también recibió reconocimiento en los Goya de 2013, donde obtuvo cinco galardones, entre ellos los de mejor dirección para Bayona y mejores efectos especiales.

Ocho apellidos vascos sigue en el primer puesto

El primer puesto de la lista lo ocupa Ocho apellidos vascos, la comedia dirigida por Emilio Martínez-Lázaro que llegó a los cines en marzo de 2014. La cinta se convirtió rápidamente en un fenómeno de taquilla al recaudar 2,8 millones de euros durante su primer fin de semana.

La película, protagonizada por Dani Rovira, Clara Lago, Carmen Machi y Karra Elejalde, cuenta la historia de Rafa, un sevillano que viaja al País Vasco para conquistar a Amaia y acaba haciéndose pasar por vasco para ganarse a su familia. Según la información disponible, su éxito se debió a su capacidad para conectar con el público a través del humor y los tópicos culturales, más que a un despliegue técnico o a un elenco internacional.

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Con 38,5 millones de euros acumulados, La bola negra necesita alrededor de 17,7 millones de euros más para convertirse en la producción española más taquillera de la historia. Ese es el margen que separa a la película de Los Javis del primer lugar de la clasificación.

Qué representa La bola negra para Los Javis

La bola negra reúne tres historias ambientadas en épocas distintas y conectadas por el deseo, la identidad y la memoria. El filme parte de una obra inacabada de Federico García Lorca, lo que le da una base literaria que distingue su propuesta dentro del panorama comercial del cine español.

Consiga o no alcanzar el récord de taquilla, la película ya ha situado a Los Javis entre los nombres capaces de movilizar a millones de espectadores dentro y fuera de España. Su trayectoria en las salas demuestra que una propuesta ambiciosa puede competir con los títulos más exitosos de la historia del cine nacional.