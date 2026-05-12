La Bien Aparecida: Altura gastronómica cántabra en el corazón de Madrid

Dentro del reputado Grupo Cañadío, La Bien Aparecida destaca como una joya en la escena gastronómica madrileña, ofreciendo una cocina de autor con raíces profundamente cántabras y una modernidad que conquistará a todos los paladares. Desde su apertura en 2015, se ha consolidado como un referente en el barrio de Salamanca, ofreciendo una experiencia gastronómica completa con platillos tradicionales reinventados y una carta cuidada hasta el mínimo detalle. Este artículo profundiza en el universo gastronómico y las particularidades del local.

La Bien Aparecida, perteneciéndole al reconocido Grupo Cañadío , viene a representar una de las mejores propuestas gastronómicas de su portfolio. Fundada en 2015 en la dinámica calle Jorge Juan, en el corazón del barrio de Salamanca de Madrid , este restaurante ofrece una innovadora reinterpretación de la cocina cántabra tradicional.

Paco Quirós, fundador del primer Cañadío en 1981 en Santander, junto a Carlos Crespo, lideran este grupo hostelero que además de este establecimiento, posee exitosos locales en Madrid como Cañadío en la calle Conde de Peñalver, La Maruca en varias ubicaciones, La Primera y Gran Café Santander. Lo que más distingue a La Bien Aparecida es su enfoque en alta cocina, donde cada plato narra una historia de tradición y modernidad.

En su apasionada cocina, destacan algunos de sus platos estrella como la Porrusalda, los Callos de ternera con huevo frito y patatas, la Sopa de pescado con reveló al estilo de Niza, el Steak tartar de solomillo con helado de tomate o el Filete ruso con gratén de patatas y salsa trufada. La merluza del Cantábrico es un protagonista en su menú, servida de múltiples formas, ya sea rebozada con refrito de ajo y pimientos, con salsa de champagne, a la meunière o al horno con pilpil.

Además, se腰 تغييرa de otros clásicos del grupo como las Rabas de Santander o las Croquetas cremosas de huevo y lacón. La variedad en arroces es otro de sus fuertes, destacando el Pollo de corral o el de Verduras y setas. Para rematar, los postres son una delicia, toda vez que la Tarta de queso de Cañadío o las Fresas rellenas de chocolate blanco con helado de nata son el colofón perfecto para una experiencia culinaria inolvidable.

Con precios que oscilan entre 65 y 80 euros a carta o un menú degustación por 80 euros que se puede acompañar de un maridaje por 42 euros, este restaurante atrae tanto a los paladares más clásicos como a los más aventureros. Su bodega, la más destacada del grupo, ofrece una amplia selección de vinos que completan la experiencia gastronómica.

En definitiva, La Bien Aparecida se presenta como un referente de la cocina de autor cántabra en Madrid, fusionando tradición y innovación en cada bocado, para deleite de quienes se aventuran a descubrirlo en su hermosa ubicación en la calle Jorge Juan





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