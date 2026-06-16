La batalla por las plazas de campamentos de verano: cómo afecta a las familias

Cada verano, miles de familias españolas se enfrentan a la escasez de plazas en campamentos urbanos. En Madrid solo hay sitio para el 3% de los menores, mientras en Barcelona las plazas vuelan. Las familias más vulnerables son las más perjudicadas, con muchos niños solos en casa. Expertos piden más inversión pública para garantizar el ocio educativo como un derecho.

La llegada del verano trae consigo la tradicional lucha de las familias por conseguir una plaza en los campamentos urbanos. En muchas ciudades españolas, la demanda supera ampliamente la oferta, dejando a miles de niños sin opciones de ocio educativo mientras sus padres trabajan.

Este fenómeno no es nuevo, pero se agrava cada año debido a la falta de inversión pública y al encarecimiento de los precios privados. La conciliación laboral y familiar se convierte, así, en un rompecabezas que las familias resuelven como pueden: combinando turnos, recurriendo a abuelos o, en el peor de los casos, dejando a los menores solos en casa. En Madrid, el Ayuntamiento ha ofertado 13.800 plazas para campamentos de verano dirigidos a niños de 3 a 12 años.

Sin embargo, según datos del censo, en la capital hay más de 450.000 menores en ese rango de edad. Esto significa que apenas un 3% de la población infantil tiene acceso a estas plazas públicas.

Las familias narran situaciones extremas para conseguir una: madres que se levantan a medianoche para estar listas cuando se abre el plazo de inscripción, padres que abren decenas de ventanas en sus navegadores para aumentar las posibilidades, y hasta cibercolapsos que dejan a muchos en lista de espera. La comparación con la compra de entradas para conciertos de artistas internacionales se repite entre los afectados. En Barcelona, la situación es diferente en números, pero no en sensaciones.

El Ayuntamiento anuncia 350.000 plazas, una cifra que supera el número de menores censados. No obstante, las familias aseguran que las plazas más económicas o atractivas se agotan en cuestión de minutos. Laura, madre de dos hijos, explica que si las inscripciones abren a las 9 de la mañana, a las 9 y tres minutos ya no queda nada.

Ella tuvo que optar por un campamento en la biblioteca de su barrio, combinado con vacaciones de sus padres y jornadas intensivas en el trabajo. El precio es otro factor crítico: los campamentos privados cuestan alrededor de 180 euros por semana, un lujo que muchas familias no pueden permitirse. Para las familias más vulnerables, la situación es aún más dramática.

Un estudio de una ONG señala que unos 120.000 niños de entre 6 y 10 años se quedan solos en casa durante el verano, porque sus padres no pueden pagar ninguna actividad. Además, más del 54% de los menores de nivel socioeconómico bajo no participan en ninguna actividad estival. Desde la organización denuncian que el ocio educativo no debería ser un privilegio, sino un derecho, especialmente para aquellos en situaciones de vulnerabilidad.

Mónica, madre de dos hijos, confiesa que se siente estresada y agobiada cada verano al no poder costear un campamento. Sus hijos se quedan en casa, aburridos, mientras ella intenta compaginar el cuidado con el trabajo. Cristina Castellanos, doctora en economía y experta en conciliación, considera que la oferta de plazas públicas es claramente insuficiente, aunque reconoce que hay diferencias entre comunidades autónomas y localidades.

En las grandes ciudades, la demanda es altísima y la oferta no cubre más que una mínima parte. Las familias terminan haciendo malabares para cubrir los dos meses y medio de vacaciones escolares, tirando de abuelos, de reducciones de jornada o incluso de días de permiso no retribuidos.

La falta de una política firme de conciliación y de inversión en ocio educativo provoca que cada verano se repita la misma historia: una carrera contrarreloj por conseguir una plaza que permita a los niños disfrutar y a los padres trabajar tranquilos. La pandemia agravó esta brecha, pero la recuperación no ha traído soluciones. Mientras las administraciones prometen más plazas y mejores precios, las familias siguen enfrentándose a un sistema que penaliza a quienes no tienen recursos.

La conciliación no puede depender de la suerte o de la capacidad económica. Es necesario un compromiso real para garantizar que todos los niños y niñas tengan acceso a actividades de ocio educativo en verano, independientemente de su situación familiar. Solo así se podrá hablar de un verdadero derecho al juego, al aprendizaje y al descanso durante las vacaciones escolares





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