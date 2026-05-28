Los republicanos están a punto de terminar con una ventaja de hasta 10 escaños sobre los demócratas gracias a la redistribución de distritos. La trascendental decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos el mes pasado debilitó uno de los pilares restantes de la Ley de Derechos Electorales de 1965, impulsando los esfuerzos de redistribución de distritos en todo el Sur.

La batalla por la redistribución de distritos electorales en Estados Unidos está llegando a su fin, y los republicanos están a punto de terminar con una ventaja de hasta 10 escaños sobre los demócratas gracias a la redistribución de distritos .

El Partido Republicano inició la contienda en Texas modificando los límites de los distritos electorales de la Cámara de Representantes con la esperanza de mejorar sus posibilidades de sobrevivir a una posible victoria demócrata este otoño. La trascendental decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos el mes pasado, que debilitó uno de los pilares restantes de la Ley de Derechos Electorales de 1965, impulsó aún más los esfuerzos de redistribución de distritos en todo el Sur.

El fallo llevó a varios estados controlados por los republicanos a cambiar las fechas de las elecciones y eliminar distritos con una importante población afroamericana. Un cartel con el mensaje 'Vota aquí' se encuentra colocado a la entrada de un centro de votación en Arlington, Virginia, el 21 de abril, durante unas elecciones especiales en las que los votantes de Virginia aprobaron un referéndum para redefinir los distritos electorales del estado.

Estas medidas podrían ser una gran ventaja para proteger la escasa mayoría del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, de cara a las elecciones de mitad de mandato. Pero, independientemente del resultado en noviembre, la batalla por la redistribución de distritos electorales a mitad de década probablemente haya alterado la política estadounidense de forma permanente, alimentando un creciente interés por rediseñar los distritos para obtener ventajas partidistas en cada ciclo electoral, en lugar de cada década después del censo, como es tradicional.

La serie de fallos del Tribunal Supremo relacionados con las elecciones en los últimos años, incluyendo una opinión de 2019 que declaraba que los tribunales federales no podían controlar la manipulación de distritos electorales con fines partidistas, contribuyó a allanar el camino para las acciones extremas que ahora se están imponiendo. Con las primarias ya en marcha en todo el país, ambos partidos se han quedado sin terrenos electorales donde librar nuevas batallas por la redistribución de distritos este año.

Sin embargo, se están preparando para una manipulación electoral aún más agresiva en el ciclo electoral de 2028. Los republicanos tienen una escasa mayoría en la Cámara de Representantes de EE. UU. , 218-212, incluyendo al recién independizado representante de California, Kevin Kiley, quien aún se une al grupo parlamentario republicano a pesar de haber abandonado el partido en medio de una reñida contienda por la reelección tras la redistribución de distritos.

Los conservadores enfrentan un camino difícil para mantener su control de la Cámara después de las elecciones de noviembre, dado que el partido del presidente generalmente pierde poder en las elecciones de mitad de mandato. Los republicanos de Texas iniciaron la campaña de redistribución de distritos electorales a mediados de la década el año pasado, a instancias del presidente Donald Trump.

Aproximadamente diez meses después, los republicanos han modificado los límites de los distritos en seis estados, afectando a catorce distritos controlados por los demócratas. La legislatura de Louisiana, controlada por el Partido Republicano, sigue trabajando en un mapa electoral que apunta a un distrito demócrata, pero se espera que obtenga la aprobación de los legisladores y del gobernador republicano Jeff Landry.

Landry tomó la medida extraordinaria de posponer las elecciones primarias estatales para la Cámara de Representantes en respuesta al fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que anuló el mapa electoral estatal para el Congreso





CNNEE / 🏆 8. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Redistribución De Distritos Elecciones De Noviembre Partidos Políticos Cámara De Representantes Ley De Derechos Electorales De 1965

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mercados de petróleo en alerta tras alto el fuego entre Estados Unidos e IránLos mercados de petróleo se mantienen en alerta tras el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Aunque las acciones estadounidenses están rozando máximos históricos y los futuros del petróleo se han alejado de los US$ 100 por barril, algunos analistas advierten que un precio de la gasolina a US$ 5 sigue siendo un peligro real para este verano boreal.

Read more »

Pulisic y McKennie encabezan la lista de Pochettino para la coanfitriona Estados UnidosPulisic y McKennie encabezan la convocatoria de Estados Unidos para el Mundial 2026 anunciada por Mauricio Pochettino en Nueva York.

Read more »

Colombia en el Mundial 2026: sedes en México y Estados UnidosLa selección colombiana jugará en el Grupo K con partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Miami. El debut será ante Uzbekistán en el Estadio Azteca, un recinto histórico que inaugurará su tercer Mundial.

Read more »

Estados Unidos restablece sanciones contra Francesca Albanese, relatora de la ONU para PalestinaUn tribunal de apelación permite que las sanciones se apliquen mientras la justicia no se pronuncie en firme. Albanese, abogada italiana, tiene bloqueo financiero y no puede ingresar a Estados Unidos.

Read more »