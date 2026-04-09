La Batalla por la Narrativa: El Conflicto entre EE.UU. e Irán y la Manipulación de la Percepción Pública

Análisis profundo de la guerra entre Estados Unidos e Irán, examinando la manipulación de la narrativa oficial por parte del Pentágono, los objetivos fallidos, y las consecuencias de la escalada del conflicto.

Mientras Estados Unidos e Israel emprendían ataques contra Irán en las últimas semanas, en el corazón del poder militar estadounidense se libraba una batalla crucial por la narrativa sobre el desarrollo de la guerra. Desde la primera semana, he asistido en el Pentágono a las ruedas de prensa del secretario de Defensa de EE.UU.

, Pete Hegseth, excomandante de la Guardia Nacional del Ejército y comentarista televisivo, para presenciar de primera mano cómo se moldeaba la percepción pública del conflicto. Desde la primera actualización a los periodistas, el momento en el que se expusieron los objetivos bélicos de Estados Unidos, hasta la más reciente, la que siguió al anuncio de una tregua de dos semanas, el hombre que dirige el ejército más poderoso del mundo ha trasladado su estilo televisivo ante las cámaras al podio del Pentágono. Las ruedas de prensa han sido eventos de tono triunfalista, en los que Hegseth se ha deleitado en exaltar la supremacía militar estadounidense. El miércoles afirmó que Estados Unidos logró una victoria militar con mayúsculas y en otra sesión informativa, declaró que sembró muerte y destrucción desde el cielo durante todo el día. Sin embargo, alcanzar la verdad sobre el desarrollo de la guerra, y el precio que ha pagado Estados Unidos por ella, exige un escrutinio mucho más profundo y minucioso. De esta manera, con un frágil alto el fuego en vigor que ya muestra signos de inestabilidad, es imperativo analizar qué ha logrado concretamente Estados Unidos y a qué costo se ha llegado.\El objetivo bélico fundamental declarado por el presidente Trump consistía en impedir que Irán desarrollara la capacidad de fabricar un arma nuclear, una capacidad que Irán asegura nunca tuvo la intención de materializar. Este objetivo, perseguido durante años por la diplomacia liderada por Estados Unidos, fue desafiado por la administración Trump, quien consideró que el acuerdo nuclear global con Irán, negociado por el expresidente Barack Obama en 2015, conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), era demasiado débil. Trump, en su primer mandato, optó por incumplir el acuerdo, retirando a Estados Unidos e imponiendo nuevamente sanciones a Irán, país que hasta ese momento había respetado lo estipulado. Esta decisión priorizó la fuerza sobre la diplomacia, un enfoque que culminó con el asesinato del general Qasem Soleimani, oficial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, marcando un precedente en la relación con Teherán, caracterizada por la alternancia entre la diplomacia y la acción militar. Esta misma pauta ha conducido a la guerra actual. Sin embargo, mientras el alto el fuego se mantiene en vigor, existen pocas evidencias de que Trump haya alcanzado algún resultado tangible en relación con la cuestión nuclear. Una imagen satelital de Vantor muestra la instalación nuclear de Natanz y el complejo de túneles subterráneos adyacente, situados en la zona montañosa del monte Pickaxe. En junio de 2025, Trump afirmó que las capacidades atómicas de Irán ya habían sido aniquiladas en sus ataques a las instalaciones nucleares de Isfahán, Fordow y Natanz. Tras cinco semanas de guerra, Irán aún conserva su reserva de uranio enriquecido, casi apto para uso armamentístico, supuestamente almacenado en cilindros de gas bajo escombros. En la tercera semana de la guerra, Rafael Grossi, director del organismo mundial de vigilancia nuclear (OIEA), comentó que, en última instancia, no podría existir una solución militar a las ambiciones nucleares de Irán. Trump ha declarado que Estados Unidos trabajará ahora con Irán para desenterrar y retirar todo el polvo nuclear que se encuentra profundamente sepultado. Sin embargo, Teherán mantiene una postura desafiante en este asunto, que será crucial en las próximas negociaciones entre Estados Unidos e Irán que se llevarán a cabo en Islamabad. Es plausible argumentar que Teherán, ahora bajo el liderazgo de una cúpula aún más suspicaz, podría estar más, y no menos, decidido a desarrollar capacidad nuclear para disuadir un nuevo ataque estadounidense.\Cuando Trump anunció la guerra en un vídeo difundido en redes sociales desde su residencia de Mar-a-Lago, sus objetivos declarados incluían el cambio de régimen, instando a los iraníes a tomar el control de su gobierno una vez que cesaran los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel. A los pocos días, exigió la rendición incondicional del régimen, algo que no se ha materializado. Aunque Israel ha eliminado, entre otras figuras clave, al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, su hijo Mojtaba ha sido designado como su sucesor. Trump ha afirmado que la nueva cúpula dirigente es menos radicalizada y mucho más inteligente que su predecesora. El análisis de la situación en Irán revela un panorama complejo y desafiante para Estados Unidos. La narrativa oficial, cuidadosamente construida en el Pentágono, busca proyectar una imagen de victoria y éxito, pero la realidad sobre el terreno sugiere una situación más matizada y, en algunos aspectos, preocupante. La ambición nuclear iraní, la estabilidad del régimen, y las alianzas geopolíticas en la región son factores clave que determinarán el futuro de este conflicto





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