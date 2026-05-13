La banda juvenil 'Whiteboys' desarticulada en Asturias con 19 arrestados

La Policía Nacional ha desarticulado la peligrosa banda juvenil 'Whiteboys' en Asturias, deteniendo a 19 jóvenes entre los 14 y 22 años. Cuatro de ellos eran menores de edad. Además, agentes uncovertraron diversas armas blancas, una pistola de airsoft y abundante simbología nazi.

La banda juvenil de los 'Whiteboys', considerada como la organización de ultraderecha más violenta y activa de Asturias, ha sido desarticulada con la detención de 19 jóvenes, cuatro de ellos menores de edad, en las localidades de Oviedo/Uviéu, Gijón/Xixón, Avilés y Castrillón.

Los arrestados, con edades comprendidas entre los 14 y 22 años, sembraron el terror en el Principado, ya que organizaban 'cacerías' en las que salían deliberadamente a buscar a personas pertenecientes a colectivos vulnerables, ya fuera por su origen, raza, religión, orientación sexual o ideología política para agredirlos. La Policía Nacional atribuye a los detenidos su participación en al menos 14 agresiones físicas y actos de acoso.

Inicialmente, se les imputa un delito de odio, otro de pertenencia a grupo criminal y a algunos de ellos además su autoría en delitos de tenencia y distribución de sustancias estupefacientes. Dos años de investigaciones...





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