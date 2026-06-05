La banca privada en España atrae a gigantes internacionales en plena era de expansión

Entidades como ING, Revolut, Intesa Sanpaolo y UniCredit refuerzan sus planes para competir en el lucrativo segmento de banca privada española, impulsado por el crecimiento del número de millonarios y la duplicación del patrimonio gestionado en los últimos años.

El panorama de la banca privada en España está experimentando una transformación significativa con la entrada de nuevos actores internacionales. Empresas como ING , bajo la dirección de Steven van Rijswijk, y Revolut , liderada por Nikolái Storonski, están afinando sus estrategias para captar clientes de altos patrimonios .

ING ya ha creado un equipo de 17 banqueros especializados en banca privada y planea lanzar sus servicios a partir de septiembre, combinando un modelo digital con atención personalizada. Por su parte, Revolut está diseñando su propia división de banca privada en España como parte de una expansión europea. Aunque no ha anunciado fechas concretas, ya cuenta con una base de clientes de alto patrimonio que podría incorporar a su segmento premium.

Intesa Sanpaolo, dirigida por Carlo Messina, también ha mostrado interés en el mercado español, llegando a evaluar la adquisición de la boutique española Baqué, aunque finalmente no concretó la operación. UniCredit, con Andrea Orcel al frente, también está preparando su oferta de wealth management en España, priorizando este mercado dentro de su plan de crecimiento europeo. El crecimiento sostenido del sector de banca privada en España en los últimos años ha despertado el interés de estas entidades extranjeras.

El negocio mantiene una trayectoria de expansión a doble dígito, impulsado por factores como la revalorización de activos financieros, los relevos generacionales en grandes fortunas familiares y una mayor cultura inversora incluso entre patrimonios más modestos. Según un informe de Capgemini, en 2025 el número de personas en España con un patrimonio superior al millón de dólares (excluyendo vivienda principal y bienes duraderos) alcanzó las 259.700, un 5% más que el año anterior.

Este aumento se traduce en un volumen de activos gestionados por la banca privada que, según Fundspeople, superó los 1,07 billones de euros a finales de 2025. Desde 2019, cuando el sector superó los 500.000 millones, el patrimonio gestionado se ha duplicado, con crecimientos cercanos al 20% en los últimos tres ejercicios. El potencial de mercado en España sigue atrayendo a actores internacionales, especialmente si se compara con mercados más maduros como el británico, el suizo o el alemán.

La competencia se está intensificando, con modelos que combinan lo digital y lo humano para diferenciarse de los grandes grupos bancarios nacionales que historically han dominado el segmento. Aunque algunas entidades, como Intesa Sanpaolo, no han hecho públicos sus planes concretos para España, el interés general por desarrollar servicios de banca patrimonial en el país es evidente.

Esta dinámica sugiere que el sector seguirá creciendo y diversificándose, ofreciendo más opciones a los clientes de alta rentabilidad y presionando a los actores establecidos a innovar y mejorar su propuesta de valor





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