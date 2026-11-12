La Banca Española Invierte 5.600 Millones en Tecnología y IA en 2025

Los diez principales bancos españoles destinaron 5.600 millones de euros a tecnología en 2025, duplicando la inversión anterior. La adopción de IA aumenta la eficiencia operativa, aunque los directivos garantizan que la IA complementa, no reemplaza, al capital humano bancario.

Los diez principales bancos españoles registraron un hito financiero sin precedentes en 2025, destinando cerca de 5.600 millones de euros exclusivamente a tecnología. Esta cifra representa más del doble de lo invertido durante el año precedente, evidenciando un cambio estructural profundo en la industria financiera nacional. La inversión en tecnología ahora pesa un 8,71% sobre el total de los gastos del sector bancario, consolidándose como un pilar estratégico indispensable para la supervivencia y competitividad.

Estrategia Digital y Adopción de IA

El grado de adopción de la inteligencia artificial en los bancos españoles se incrementó un 32% entre 2021 y 2025. Este acelerado avance demuestra que la banca española se sitúa por delante de la media europea en la integración de estas herramientas avanzadas. La mayor adopción de IA está asociada con mejores indicadores de eficiencia operativa, menores tasas de morosidad y mayores márgenes de intermediación.

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No obstante, los analistas señalan que no se puede asegurar una causalidad directa, ya que otros factores influyen en estos resultados positivos. Los directivos consideran que la adopción de herramientas ligadas a la IA debe partir desde la primera línea de ejecutivos para dar ejemplo al resto de los empleados. Esta cultura de liderazgo tecnológico es fundamental para normalizar el uso de la inteligencia artificial en todos los procesos y direcciones del negocio.

Líderes en Transformación y Gobernanza

Para consolidar esta visión, las entidades financieras están abrazando e incorporando el uso de la tecnología en todos los niveles. Los bancos están incorporando divisiones específicas de tecnología e incluso áreas centradas únicamente en inteligencia artificial en los comités de dirección. Esta medida garantiza que las decisiones tecnológicas tengan el máximo nivel jerárquico dentro de la organización.

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Un ejemplo destacado de esta estrategia es la entidad que potenció su perfil digital en mayo del año pasado. Agrupó todas las áreas de digitalización bajo una estructura única que reporta directamente al presidente del grupo, Carlos Torres. Esta organización centralizada permite una ejecución más rápida y coordinada de las iniciativas de transformación digital en todas las áreas del negocio.

Impacto en Empleados y Eficiencia

A pesar de la mayor inversión en tecnología, la rentabilidad se muestra más moderada y heterogénea en el corto plazo. Los efectos positivos de la inversión en tecnología relucirán de forma gradual: primero sobre las mejoras en productividad; más tarde sobre la eficiencia, que mide la relación entre gastos e ingresos; y, en última instancia, sobre la rentabilidad, pero a largo plazo. La adopción sigue incrementándose en los bancos españoles de forma progresiva.

La banca española recela de la idea de que la mayor apuesta por la tecnología pueda destruir empleos. Las instituciones promueven un modelo híbrido en el que el capital humano siga siendo una parte esencial en los procesos bancarios. Los supervisores recomiendan que las plantillas supervisen los procesos ejecutados por la IA para mitigar potenciales problemas, asegurando que el factor humano mantenga su relevancia crítica.

Futuro de la Tecnología Bancaria

El uso de la IA se concentra principalmente en la evaluación automatizada del riesgo crediticio. Esta aplicación específica demuestra cómo la tecnología optimiza funciones críticas para la estabilidad financiera. La doble verificación, que combina la validación de la tecnología y la del profesional, mejora cualquier proceso según diversas instituciones.

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Esta sinergia entre la inteligencia artificial y la supervisión humana representa el nuevo estándar de la industria. La combinación de capital tecnológico y experiencia humana busca equilibrar la eficiencia operativa con la seguridad y la calidad del servicio. El sector bancario continúa avanzando hacia un modelo más inteligente, seguro y adaptado a las demandas digitales de los clientes.