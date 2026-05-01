La banalidad del mal en la política española: el caso Vito Quiles y el respaldo del PP

El artículo analiza el paralelismo entre el concepto de *La banalidad del mal* de Hanna Arendt y el comportamiento de Vito Quiles, un operador de la derecha y la ultraderecha respaldado por el PP, que justifica el acoso y la violencia verbal contra políticos y periodistas. El texto critica la complicidad del partido de Feijóo en normalizar estas acciones, advirtiendo sobre los peligros de la ausencia de reflexión ética en la política.

Cuando Hanna Arendt asistió en 1961 como periodista al juicio contra el nazi Adolf Eichmann, se sorprendió al no encontrar a un sádico, sino a un burócrata mediocre que simplemente seguía órdenes sin capacidad de pensamiento crítico.

De esta observación surgió su estudio *La banalidad del mal*, donde concluyó que el derrumbe moral no siempre nace de la crueldad, sino de la ausencia de reflexión. Esta advertencia cobra relevancia hoy con figuras como Vito Quiles, quien, al igual que Eichmann, actúa como un soldado diligente, más atento a las órdenes que a las consecuencias éticas o penales de sus actos.

Quiles, operador de la derecha y la ultraderecha, justifica el acoso, la intimidación y la violencia verbal contra políticos y periodistas que no comparten su ideología, alegando que defiende una España amenazada. El Partido Popular (PP), liderado por Feijóo, con figuras como Miguel Tellado y Ester Muñoz, defiende a Quiles, argumentando que su acoso a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, es legítimo y necesario.

Tellado afirmó: *Yo he visto unas imágenes donde creo intuir que el agredido es un periodista. No conozco otras imágenes que dibujen una escena distinta. Las imágenes que todos los españoles hemos podido ver son unas en las que una militante socialista, agredía, y hay que ver de qué forma, a un periodista*.

Sin embargo, Quiles no es periodista, sino un provocador al servicio del anti sanchismo, cuya labor se basa en el matonismo y el fanatismo, sin reflexionar sobre las consecuencias de sus actos. Lo más grave es que ni Quiles ni quienes lo respaldan se reconocen como perturbadores de la democracia, sino como garantes de una España exclusiva.

La irresponsabilidad del PP al exigir explicaciones a las amigas de Begoña Gómez que intentaron detener a Quiles, en lugar de condenar al propio Quiles, refleja hasta dónde está dispuesto a llegar Feijóo en su campaña de acoso al Gobierno. Quiles, con credencial de informador en el Congreso, sigue campando a sus anchas gracias al apoyo del PP y la complicidad de algunos agentes de seguridad, a pesar de tener un expediente sancionador abierto por violar las normas de conducta en la Cámara Baja.

Aunque enfrenta la posible pérdida de su acreditación, su cercanía a la derecha y la ultraderecha le garantiza impunidad. Como Eichmann, tarde o temprano tendrá que rendir cuentas ante la justicia, no solo una vez, sino repetidamente





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