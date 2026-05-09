La discusión de larga antigüedad sobre la existencia de criaturas no identificadas como Bigfoot, o Peligrosos, ha sido reabierta en marzo después de un gran aumento en los reportes en el condado de Portage, Ohio. Aunque son de acuerdo en que el tema es fascinante y divertido, Miller y Radford siguen manteniendo posiciones antagónicas, yinguished por la frustración en el caso del folklorista.

Mike Miller y Benjamin Radford han pasado años hablando sobre Bigfoot o Peligrosos, desde perspectivas muy distintas. Miller ha estado buscando a Sasquatch durante casi dos décadas con el grupo Ohio Night Stalkers, mientras que Radford, folklorista y editor adjunto de la revista Skeptical Inquirer, dice que es una fuente constante de frustración.

Ambos coinciden en que es una pregunta fascinante si estas criaturas existen o no. Miller cree que pueden estar en cualquier cuábre o esquina, mientras que Radford piensa que habría que tener miles de ellos para no encontrarlos. El debate de larga data tomó un nuevo impulso en marzo, con un gran aumento en los reportes en el condado de Portage, Ohio.

Sin embargo, se detuvo tan rápido como comenzó. Las hipotéticas cropas no identificadas de aproximadamente 2,4 metros de altura en zonas boscosas al largo del río Mahoning se volvieron tendencia en redes sociales y podcasts. Aunque la debate sigue más de un siglo en América del Norte, en algo, tanto creyentes como escépticos parecen estar de acuerdo: lo es encontrar Bigfoot y hablar sobre el tema. Se ha convertido en una fuente popular de historias y leyendas desde hace décadas.

Extraños avistamientos en Ohio han vuelto a topicalizar al debate, mientras que productos, música y humor siguen en auge gracias a su marca y expectativas. La búsqueda de Bigfoot sigue siendo una exploración fascinante, una fuente de misterio y entretenimiento para siempre





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