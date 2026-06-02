La autora de 'Los irresponsables' guarda silencio en el Hay Festival por temor a Meta

Sarah Wynn-Williams, exempleada de Facebook, no pudo hablar en un evento del Hay Festival debido a una orden de arbitraje de Meta que le prohíbe promocionar su libro crítico. La conversación se convirtió en un acto mudo mientras otros panelistas discutían el impacto de las redes sociales.

Sarah Wynn-Williams, autora del libro 'Los irresponsables' y exempleada de Facebook , protagonizó un insólito episodio de silencio en el Hay Festival de Gales el pasado domingo.

La abogada neozelandesa, que fue jefa de política pública global de la red social entre 2011 y 2017, subió al escenario junto al profesor Tim Wu y la periodista Carole Cadwalladr, pero no pronunció una sola palabra durante toda la charla. La razón: una orden de arbitraje obtenida por Meta, la empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, que le prohíbe hacer comentarios críticos o dañinos sobre su antigua empleadora.

El evento, que estaba previsto como una conversación abierta sobre los entresijos de las redes sociales y su impacto en la democracia, se convirtió en un acto mudo en el que Wynn-Williams escuchó mientras los otros panelistas debatían sin su participación. El libro de Wynn-Williams, publicado en inglés en marzo de 2025 y traducido al español por Editorial Península en julio del mismo año, es una crónica de sus siete años en Facebook que denuncia el desdén de líderes egocéntricos y superficiales ante el impacto negativo de la red en la política y la salud, la complicidad con regímenes autoritarios y un ambiente de supuestos abusos laborales y sexuales que llegaba hasta la cúpula, incluida Sheryl Sandberg, la exdirectora ejecutiva.

El título original en inglés, 'Careless People' (Gente descuidada), hace referencia a una frase de 'El gran Gatsby' de F. Scott Fitzgerald: 'Eran gente descuidada. Tom y Daisy destrozaban cosas y criaturas y luego se refugiaban en su dinero o en su inmensa despreocupación, o lo que quiera que los mantuviera juntos, y dejaban que otras personas limpiaran el desastre que habían causado'. Meta califica el libro de 'falso y difamatorio', aunque no ofrece detalles específicos.

Tras su lanzamiento, la empresa logró una orden legal urgente que impide a Wynn-Williams promocionar la obra o amplificar su contenido de cualquier manera, basándose en el contrato de indemnización que firmó al ser despedida. Desde entonces, la autora ha vivido un silencio forzado. En marzo de 2025, logró participar en algunos eventos públicos sobre tecnología e inteligencia artificial, su campo actual de especialización, pero sin mencionar a Meta ni su libro.

Uno de esos actos, en la librería Blackwell's de Oxford, se celebró en una sala con escasa cobertura y Wynn-Williams permaneció impasible mientras la moderadora leía pasajes cuidadosamente seleccionados para evitar las partes más polémicas. Sin embargo, incluso esos gestos molestaron a Meta, que volvió a solicitar la intervención del árbitro para impedir su participación en foros donde se mencionara o vendiera el libro.

El Hay Festival, uno de los encuentros literarios más prestigiosos, esperaba una discusión vibrante sobre el poder de las grandes tecnológicas, pero terminó siendo un recordatorio de cómo las cláusulas contractuales y el arbitraje privado pueden silenciar voces críticas. Carole Cadwalladr, la periodista que destapó el escándalo de Cambridge Analytica, y Tim Wu, creador del concepto de neutralidad de la red, intentaron llenar el vacío, pero la ausencia de Wynn-Williams dejó una sensación de censura corporativa.

El caso plantea preguntas urgentes sobre los límites de la libertad de expresión en la era digital y el poder de las empresas para controlar el discurso de sus exempleados





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Facebook Meta Censura Hay Festival Libertad De Expresión

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Valérie Perrin: «En los cementerios hay mucho amor»La autora superventas reflexiona sobre el éxito de 'Cambiarás el agua de las flores', que llegará al cine de la mano del director de 'Amèlie'

Read more »

Los médicos rechazan cobrar un incentivo por reducir las bajas de los trabajadores: 'Provocará desconfianza'Esta polémica medida ha sido implantada recientemente por el Servicio Gallego de Salud (Sergas) y ha llevado a los especialistas a reclamar su retirada. Más información: El absentismo, el ‘gran’ agujero negro de la economía española

Read more »

Los Knicks buscan la revancha y romper la sequía de títulos ante los Spurs de WembanyamaLa última vez que los Knicks jugaron unas Finales, hace exactamente 27 años, también fue contra los Spurs

Read more »

Así son los eSports: dentro del negocio multimillonario de los videojuegos competitivosA pocas semanas del Mundial de 'Counter-Strike', ABC se adentra en la 'gaming house' de 9Z en Madrid para conocer desde dentro cómo se prepara el equipo argentino para la gran cita

Read more »