La Audiencia Provincial de Valencia desestima recursos en el marco de la operación 'Spider'

La Audiencia Provincial de Valencia ha desestimado el recurso de apelación de la defensa de uno de los investigados en el marco de la operación 'Spider', que busca desarticular una supuesta trama de importación de cocaína a gran escala.

La Audiencia Provincial de Valencia ha desestimado el recurso de apelación de la defensa de uno de los investigados en el marco de la operación 'Spider', que busca desarticular una supuesta trama de importación de cocaína a gran escala.

El juez instructor había autorizado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a recabar información sobre los presuntos narcos, incluyendo sus actividades laborales y financieras. La defensa de Francisco H. V. había argumentado que la resolución del juez instructor era una





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