La Audiencia Provincial de Valencia deja sin efecto la declaración como testigo de Carlos Mazón

La Audiencia Provincial de Valencia ha dejado sin efecto la declaración como testigo prevista para Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat Valenciana. La decisión llega tras el recurso presentado por Mazón, al que la Audiencia ha reconocido el derecho a guardar silencio y no declarar si no lo desea.

La Audiencia Provincial de Valencia ha dejado sin efecto la declaración como testigo prevista para Carlos Mazón , expresidente de la Generalitat Valenciana . La decisión llega tras el recurso presentado por Mazón, al que la Audiencia ha reconocido el derecho a guardar silencio y no declarar si no lo desea.

La investigación continúa activa, pese a que Mazón tenga acceso al procedimiento para conocer las diligencias. La Audiencia apunta que la instrucción trata de esclarecer las cuestiones relacionadas con la elaboración y el envío del mensaje de alerta ES-Alert, así como el posible retraso en su difusión y las consecuencias que pudo tener sobre los fallecimientos y lesiones investigados.

La decisión de la jueza se basa en la resolución mencionada expresamente las actuaciones relacionadas con la elaboración y el envío del mensaje de alerta ES-Alert, así como el posible retraso en su difusión y las consecuencias que pudo tener sobre los fallecimientos y lesiones investigados. La Audiencia Provincial ha reconocido el derecho a guardar silencio y no declarar si no lo desea a Carlos Mazón, lo que le permite no responder a determinadas preguntas o no declarar contra sí mismo.

La resolución también recoge los argumentos de la Audiencia Provincial, que subraya que la investigación continúa activa pese a que Mazón tenga acceso al procedimiento para conocer las diligencias. La Audiencia apunta que la instrucción trata de esclarecer las cuestiones relacionadas con la elaboración y el envío del mensaje de alerta ES-Alert, así como el posible retraso en su difusión y las consecuencias que pudo tener sobre los fallecimientos y lesiones investigados.

La jueza ha reconocido el derecho a guardar silencio y no declarar si no lo desea a Carlos Mazón, lo que le permite no responder a determinadas preguntas o no declarar contra sí mismo. La resolución también recoge los argumentos de la Audiencia Provincial, que subraya que la investigación continúa activa pese a que Mazón tenga acceso al procedimiento para conocer las diligencias.

La Audiencia apunta que la instrucción trata de esclarecer las cuestiones relacionadas con la elaboración y el envío del mensaje de alerta ES-Alert, así como el posible retraso en su difusión y las consecuencias que pudo tener sobre los fallecimientos y lesiones investigados. La jueza ha reconocido el derecho a guardar silencio y no declarar si no lo desea a Carlos Mazón, lo que le permite no responder a determinadas preguntas o no declarar contra sí mismo.

La resolución también recoge los argumentos de la Audiencia Provincial, que subraya que la investigación continúa activa pese a que Mazón tenga acceso al procedimiento para conocer las diligencias. La Audiencia apunta que la instrucción trata de esclarecer las cuestiones relacionadas con la elaboración y el envío del mensaje de alerta ES-Alert, así como el posible retraso en su difusión y las consecuencias que pudo tener sobre los fallecimientos y lesiones investigados





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