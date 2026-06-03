La Audiencia Provincial de Valencia admite la personación de Carlos Mazón en la causa judicial

La Audiencia Provincial de Valencia ha estimado el recurso de apelación del expresidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, y ha admitido su personación en la causa judicial que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024.

La Audiencia Provincial de Valencia ha estimado el recurso de apelación del expresidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón , y ha admitido su personación en la causa judicial que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que se instruye en un juzgado de Catarroja.

Según indica en su auto, la decisión se toma al amparo del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), para ejercer su derecho de defensa. El tribunal concluye que se han acordado diligencias pendientes aún de ofrecer resultados con aptitud para aportar información que pudieran permitir una inculpación futura del aforado, puesto que es diputado.

La resolución llega después de que la Fiscalía Provincial de Valencia respaldara la solicitud de Mazón, en contra del criterio mantenido por la jueza instructora, que el pasado 31 de marzo rechazó su incorporación al procedimiento. Con este pronunciamiento, el expresidente podrá acceder a las actuaciones judiciales y participar en el desarrollo de la investigación.

La magistrada de Catarroja había denegado inicialmente la personación al entender que la condición procesal de Mazón era la de testigo y que su pretensión carecía de encaje en el ordenamiento jurídico español. En su resolución, la jueza argumentó que figuras similares al denominado 'testigo asistido' existen en otros sistemas jurídicos, como el francés, pero no en el español.

Asimismo, la instructora señaló en su respuesta a la petición de personación que este hecho únicamente podría basarse en la voluntad de Mazón de reconocer la participación en los homicidios y lesiones imprudentes, o en el hecho de que al declarar como testigo -aún sin fecha- tiene la obligación de decir verdad y estime que eso implica ineludiblemente la asunción de responsabilidades penales. La resolución de la Audiencia Provincial modifica así el escenario procesal de la causa y permite al expresidente seguir de cerca las diligencias abiertas sobre la gestión de la dana





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