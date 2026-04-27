La Audiencia Provincial de Alicante Anula la Toma de Control de Finetwork por Vodafone

La Audiencia Provincial de Alicante ha revocado la decisión que permitía a Vodafone España controlar Finetwork, dando la razón a los socios fundadores de la operadora virtual. Se abre un periodo de incertidumbre sobre el futuro de la compañía.

La Audiencia Provincial de Alicante ha emitido una resolución significativa que revoca la decisión previa de un juzgado mercantil, la cual había allanado el camino para que Vodafone España, la filial de telecomunicaciones controlada por la empresa británica Zegona, tomara el control de la operadora de telecomunicaciones virtual Finetwork .

Esta decisión judicial responde a la demanda presentada por los socios fundadores de Finetwork, entre los que destaca KAI Capital, y ordena la cancelación de la ampliación de capital que ya había sido registrada en el Registro Mercantil. Dicha ampliación de capital había permitido a Vodafone adquirir una participación mayoritaria, concretamente el 90% del capital social de Finetwork.

La anulación de esta ampliación de capital introduce un periodo de considerable incertidumbre en el futuro de Finetwork, ya que no está claro quién ejercerá el control de la compañía, la cual se encuentra actualmente integrada orgánica y funcionalmente dentro de la estructura de Vodafone España. La situación se complica aún más considerando el contexto financiero en el que se aprobó el plan de reestructuración de Finetwork en septiembre de 2023.

En ese momento, la operadora se encontraba en una situación económica precaria, con deudas millonarias pendientes con Vodafone, su principal proveedor de servicios de red fija y móvil. Estas deudas fueron el mecanismo que permitió a Vodafone España hacerse con el control mayoritario de Finetwork, a través del intercambio de una parte de estas deudas por acciones.

La Audiencia Provincial ha determinado que la vía utilizada para la homologación del plan de reestructuración por el Juzgado Mercantil no es la adecuada, y exige que se explore una alternativa que requiera un acuerdo entre los accionistas para alcanzar las mayorías necesarias. Esta nueva exigencia implica la necesidad de negociaciones y compromisos entre las diferentes partes interesadas, lo que podría prolongar la incertidumbre sobre el futuro de la empresa.

La decisión de la Audiencia Provincial ha generado preocupación en el mercado, ya que muchos observadores advierten sobre el riesgo de que Finetwork pueda desaparecer. La inestabilidad en el accionariado, si se prolonga, podría impedir una gestión clara y eficiente de la compañía, lo que la haría vulnerable a la intensa competencia existente en el sector de las telecomunicaciones.

En este escenario, los clientes de Finetwork podrían ser rápidamente captados por sus competidores, lo que aceleraría la pérdida de cuota de mercado. Esta preocupación no es infundada, ya que Finetwork ya ha experimentado una disminución significativa en su base de clientes en los últimos años.

La compañía llegó a superar el millón de clientes, con aproximadamente 700.000 usuarios de telefonía móvil y 300.000 de fibra óptica, pero ha perdido usuarios de forma constante, especialmente a manos de Digi, una de sus principales competidoras. Actualmente, Finetwork cuenta con una base de alrededor de 700.000 clientes en total, de los cuales algo más de 200.000 son usuarios de fibra óptica, según fuentes del sector.

La pérdida continua de clientes y la incertidumbre sobre su futuro podrían poner en peligro la viabilidad a largo plazo de la empresa. La capacidad de Finetwork para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado y ofrecer servicios competitivos será crucial para su supervivencia. La situación actual exige una estrategia clara y una gestión eficiente para evitar una mayor erosión de su base de clientes y asegurar su futuro en el sector de las telecomunicaciones.

En respuesta a la decisión de la Audiencia Provincial, Vodafone España ha emitido un comunicado en el que expresa su total desacuerdo con la resolución. La compañía considera que la decisión es inaudita y sorprendente, y que genera incertidumbre jurídica en relación con un proceso que ya había sido homologado judicialmente de acuerdo con la normativa aplicable.

Vodafone España afirma haber actuado en todo momento conforme a derecho y ha anunciado que utilizará todas las vías legales a su alcance para recurrir la resolución, incluyendo la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional. Además, la compañía está estudiando otras medidas adicionales para defender sus derechos e intereses legítimos.

Vodafone España insiste en que la homologación del plan de reestructuración de Finetwork se realizó de acuerdo con los procedimientos legales establecidos y que la decisión de la Audiencia Provincial pone en riesgo la estabilidad jurídica de los procesos de reestructuración financiera. La compañía argumenta que la anulación de la ampliación de capital podría tener consecuencias negativas para la inversión en el sector de las telecomunicaciones y para la confianza de los inversores.

La disputa legal entre Vodafone España y los socios fundadores de Finetwork se espera que continúe en los próximos meses, con posibles implicaciones para el futuro de la compañía y para el panorama competitivo del mercado de las telecomunicaciones en España. La resolución final del conflicto dependerá de la decisión del Tribunal Constitucional y de la capacidad de las partes para llegar a un acuerdo





expansioncom / 🏆 9. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Finetwork Vodafone Audiencia Provincial De Alicante Telecomunicaciones Reestructuración Financiera

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jordi Pujol, caso de estudio: un nonagenario en la Audiencia Nacional pese a la unanimidad forenseLos jueces justifican la citación en que quieren evitar el 'edadismo', aunque los médicos ya concluyeron en noviembre que el expresident es incapaz de ser juzgado por el deterioro cognitivo que sufre

Read more »

Jordi Pujol comparece ante la Audiencia Nacional para que resuelva si lo exime por demenciaEl expresidente de la Generalitat

Read more »

Jordi Pujol comparece ante la Audiencia Nacional para evaluar su capacidad para declararEl expresidente catalán Jordi Pujol ha comparecido ante la Audiencia Nacional para ser examinado por un médico forense, quien determinará si está en condiciones de declarar y afrontar el juicio por su fortuna oculta en Andorra. El tribunal decidirá si continúa el proceso penal o se archiva la causa debido a su deterioro cognitivo.

Read more »

Comisión de la dana en el Congreso: comparece el exjefe del Consorcio Provincial de BomberosSigue la comisión de la dana en el Congreso, en RTVE Play, con la comparecencia del exjefe del Consorcio Provincial de Bomberos

Read more »

La Audiencia Nacional exime a Jordi Pujol por demencia de la causa por la fortuna ocultaEl tribunal que juzga a la familia Pujol por su presunto enriquecimiento ilícito ha adoptado esta decisión tras constatar que el exdirigente catalán no está en condiciones de declarar....

Read more »

La justicia anula el control de Finetwork por Vodafone y deja en el aire su viabilidadLa Audiencia Provincial de Alicante ha anulado el fallo de un juzgado mercantil que abrió la puerta a la toma de control de la teleco virtual Finetwork por parte de Vodafone...

Read more »