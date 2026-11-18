El juez Piña de la Audiencia Nacional abre investigación contra Julio Iglesias por delitos de libertad sexual y lesiones derivados de denuncias de ex empleadas.

La Audiencia Nacional ha formalizado la imputación del cantante Julio Iglesias por diversos delitos, incluyendo agresiones contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante. Esta resolución judicial se produce como consecuencia directa de la presentación de una querella interpuesta por dos trabajadoras que afirmaron haber sufrido abusos en las residencias del artista ubicadas en República Dominicana y Bahamas.

Origen del caso y denuncias laborales

El procedimiento judicial tuvo su origen en las acusaciones formuladas por dos empleadas domésticas del famoso cantante. Estas mujeres relataron haber sido víctimas de tratos vejatorios y agresiones sexuales mientras prestaban sus servicios en las mansiones propiedad de Julio Iglesias en el Caribe. La gravedad de las alegaciones motivó la intervención del tribunal superior español, que ahora determina si existe base suficiente para avanzar al juicio oral.

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El criterio del juez Piña sobre la evidencia

El magistrado José Piña, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ha decidido abrir diligencias previas y citar a vista, un paso procesal clave que permite conocer las pruebas de ambas partes antes de dictar sentencia definitiva. Aunque la decisión final de juzgar se tomará el 7 de junio, este auto de apertura representa un avance significativo en la causa, demostrando que los fiscales consideran válidos los indicios presentados por las querellantes.

Críticas jurídicas y contradicciones del proceso

Bea de Vicente, experta jurídica del programa de radio Más Vale Tarde, ha analizado detalladamente el auto judicial y ha destacado la postura crítica del magistrado hacia la credibilidad de las denunciantes. La abogada señala que el juez ha cuestionado la elección del foro español, argumentando que los hechos podrían haberse investigado inicialmente en los territorios caribeños donde ocurrieron los presuntos delitos.

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Además, el análisis jurídico revela que el magistrado ha detectado inconsistencias importantes en los testimonios. Las declaraciones de las trabajadoras han sido objeto de escrutinio por parte de la justicia española, quien ha observado ciertos elementos que parecen contradecir los relatos presentados. Esta discrepancia interna en la versión de los hechos es un factor que el juez ha tenido en cuenta rigurosamente.

Detalles específicos y declaraciones cuestionadas

Uno de los puntos centrales de la investigación radica en la veracidad de ciertas alegaciones muy específicas. Las denunciantes afirmaron haber sido obligadas a realizar actos sexuales bajo amenaza y maltrato físico. Por ejemplo, se relata que una de ellas debía mantener estos actos nocturnos hasta las seis de la mañana, sufriendo tirones de pelo si detenía la actividad.

El juez Piña ha mostrado escepticismo hacia estas narrativas concretas. De Vicente explica que, al leer el auto, se percibe una fuerte duda sobre la coherencia de los hechos descritos. Existen indicios fotográficos y otros elementos probatorios que han sido valorados, pero la contradicción en los relatos ha generado un escenario jurídico complejo y desafiante para ambas partes.

Consecuencias inmediatas y próximos pasos

A pesar de las dudas manifestadas por el magistrado, la decisión de imputar a Julio Iglesias confirma que la vía judicial española está abierta para investigar a fondo. Este paso no constituye una condena, pero sí obliga al artista a responder ante la justicia por los cargos imputados. El plazo hasta la decisión final es corto, lo que mantendrá el foco mediático y legal en este caso de alta sensibilidad.

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La audiencia prevista para el 7 de junio será decisiva para determinar si el caso pasa a ser juzgado en una sala penal. Mientras tanto, la resolución del juez Piña marca un hito en la historia legal del cantante, quien enfrenta ahora las consecuencias de estas acusaciones graves tras años de silencio y negación.