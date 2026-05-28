La Audiencia Nacional ha atribuido a Santos Cerdán el liderazgo de un grupo que buscaba desestabilizar las causas judiciales que afectaban al Gobierno o al PSOE. El juez Santiago Pedraz apunta al propio partido como financiador de las maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez.

La Audiencia Nacional atribuye a Santos Cerdán el liderazgo de un grupo que buscaba desestabilizar las causas judiciales que afectaban al Gobierno o al PSOE .

El juez Santiago Pedraz apunta al propio partido como financiador de las maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez. La operación lanzada por la Audiencia Nacional otorga una nueva dimensión al caso de las maniobras presuntamente urdidas por Leire Díez para buscar material contra fiscales y mandos policiales.

El auto del juez atribuye por primera vez a Santos Cerdán el liderazgo de ese grupo y revela que intentó sin éxito mantener su influencia en la SEPI tras la salida de Vicente Fernández por su implicación en el caso Aznalcóllar. El juez sostiene que el PSOE contribuyó directamente a financiar esas maniobras a través de varias vías, incluyendo la sociedad de Gaspar Zarrías, que pagó a la exmilitante un total de 16.000 euros durante cuatro meses.

La investigación permanece bajo secreto y el juez atribuye a Cerdán un papel estratégico y de jerarquía superior en la presunta red. La Audiencia Nacional ha otorgado una nueva dimensión al caso al atribuir a Santos Cerdán el liderazgo del grupo y al apuntar al PSOE como financiador de las maniobras de Leire Díez. El juez ha documentado 39 encuentros entre Cerdán y Leire Díez, incluyendo reuniones en la sede de la formación y viajes pagados por el partido.

La investigación sigue adelante y el juez ha atribuido a Cerdán un papel estratégico y de jerarquía superior en la presunta red





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