La Audiencia Nacional anula la absolución de Ana Duato en el caso Nummaria y ordena repetir el juicio

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha anulado la sentencia que absolvió a la actriz Ana Duato y su marido en el caso Nummaria por déficit de motivación, ordenando un nuevo juicio. Se ratifican las condenas a Imanol Arias y al asesor fiscal Fernando Peña.

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha emitido un fallo que sacude el panorama judicial español al anular la sentencia absolutoria que beneficiaba a la actriz Ana Duato , conocida por su papel en la serie Cuéntame, y a su esposo, el productor Miguel Ángel Bernardeu, en el marco del conocido como caso Nummaria .

La decisión, adoptada tras el recurso presentado por la Abogacía del Estado, ordena la repetición del juicio contra ambos debido a lo que el tribunal califica como un evidente déficit de motivación en la resolución inicial. Según el magistrado Vicente Manuel Rouco Rodríguez, la primera sentencia carecía de una argumentación coherente y no explicaba de manera jurídicamente admisible las razones para eximir de responsabilidad a los acusados.

Este fallo, emitido en julio de 2025, había absuelto a Duato y Bernardeu al considerar que no poseían los conocimientos específicos necesarios para comprender que estaban incurriendo en una ilegalidad, amparándose en la confianza legítima que depositaron en sus asesores fiscales. Sin embargo, la Sala de Apelación considera que esta justificación resulta insuficiente y que se debe revisar el caso con mayor profundidad.

La anulación parcial de la sentencia también impacta en otros implicados en la trama de evasión fiscal, aunque de manera desigual. Mientras que para Ana Duato y Miguel Ángel Bernardeu se ha ordenado un nuevo juicio oral, las condenas contra el actor Imanol Arias y el asesor fiscal Fernando Peña, señalado como el cerebro de la operación delictiva, han sido ratificadas.

Esta diferenciación responde a que el tribunal de apelación encontró elementos sólidos en las pruebas presentadas contra Arias y Peña, mientras que en el caso de Duato y Bernardeu persistían dudas sobre su grado de implicación consciente. El caso Nummaria, que investiga una presunta red de fraude fiscal a través de sociedades instrumentales, ha mantenido en vilo a la opinión pública española durante años, especialmente por la participación de figuras conocidas del mundo del espectáculo.

La decisión de repetir el juicio no solo busca corregir los errores procesales detectados, sino también esclarecer si los artistas actuaron con pleno conocimiento de causa o si, por el contrario, fueron víctimas de malos consejos. El impacto mediático y social de este fallo es innegable, ya que pone sobre la mesa debates sobre la responsabilidad de los contribuyentes frente a sus asesores fiscales y la necesidad de una motivación judicial sólida para garantizar la justicia.

Ana Duato y su esposo han mantenido su inocencia desde el inicio del proceso, argumentando que confiaban en que sus gestores tributarios cumplían con la legalidad. Por su parte, la Abogacía del Estado ha celebrado la anulación como un paso necesario para evitar que la falta de motivación sentara un precedente peligroso.

El nuevo juicio, que aún no tiene fecha señalada, será supervisado por la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, que deberá evaluar de nuevo las pruebas y determinar si los acusados son culpables o inocentes. Mientras tanto, la sociedad sigue atenta a las repercusiones de un caso que combina fama, finanzas y justicia penal





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