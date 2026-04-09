La Audiencia de Valencia ordena reabrir la causa contra el excomisionado de la DANA por falsedad documental

La Audiencia Provincial de Valencia revoca el sobreseimiento de la causa contra José María Ángel, excomisionado de la DANA, por presunta falsedad documental y ordena la reapertura de la investigación, tras estimar recursos de Manos Limpias y la Diputación de Valencia.

La Audiencia Provincial de Valencia ha revocado el sobreseimiento de la causa abierta contra José María Ángel , excomisionado del Gobierno para la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), ordenando la reapertura de la investigación por presunta falsedad documental .

Esta decisión, tomada tras estimar los recursos presentados por Manos Limpias, la Diputación de Valencia y, parcialmente, el Ministerio Fiscal, marca un giro significativo en el caso, que había sido inicialmente archivado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia. La investigación se centra en la supuesta falsificación del título con el que Ángel accedió a su puesto de funcionario, un hecho que ha generado una gran polémica y cuestionamiento sobre su idoneidad para el cargo. La reapertura de la causa implica la reanudación de las diligencias para esclarecer los hechos y determinar si existen indicios suficientes para llevar a juicio al excomisionado.\El Juzgado de Instrucción número 4 había desestimado los recursos presentados, argumentando la prescripción del presunto delito de falsedad documental, basado en la supuesta falsificación de un título de diplomado en archivística y biblioteconomía en 1983. El magistrado consideró que, tras la polémica sobre la titulación y su posterior dimisión, el caso no podía continuar. Sin embargo, la Audiencia Provincial, en su auto, ha contradicho esta interpretación. La Sala ha señalado que no se puede asumir que el delito haya prescrito, especialmente debido a las prórrogas que Ángel solicitó en el servicio activo en años recientes, incluyendo 2023 y 2024. Estas prórrogas, según la Audiencia, implican una reiteración de la necesidad de acreditar las aptitudes y la posesión de los títulos requeridos para el desempeño del cargo. La Audiencia argumenta que cada vez que se solicita una prórroga, se debe demostrar la validez de los requisitos que permitieron acceder al puesto, incluyendo la titulación. La Audiencia Provincial subraya que no se puede descartar que Ángel haya utilizado el título presuntamente falso para demostrar su competencia y obtener las prórrogas, lo que dificulta establecer con claridad el momento exacto para calcular la prescripción del delito.\Esta decisión de la Audiencia Provincial representa un duro golpe para Ángel y abre un nuevo capítulo en este caso, que ha despertado un gran interés público. La investigación ahora se centrará en analizar en detalle la documentación presentada, escuchar los testimonios de los implicados y determinar si existen pruebas suficientes para acusar a Ángel de falsedad documental. Además, la reapertura de la causa podría tener importantes consecuencias para su imagen y credibilidad. La Audiencia, al revocar el sobreseimiento, ha reconocido la importancia de investigar a fondo las circunstancias que rodean la titulación de Ángel y la forma en que accedió y se mantuvo en su puesto de funcionario. La decisión también resalta la relevancia de la correcta acreditación de los títulos y la necesidad de verificar la autenticidad de los documentos presentados por los funcionarios públicos. La reapertura de la causa pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública, especialmente en casos que involucran la presunta falsificación de documentos oficiales. La sociedad espera una investigación exhaustiva que arroje luz sobre este caso y establezca las responsabilidades correspondientes





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