La Audiencia de Valencia ha condenado al futbolista Rafa Mir a ocho años y medio de prisión por agresión sexual. El presidente del Gobierno valenciano del PP, Juanfran Pérez Llorca, y el ministro de Hacienda, el socialista valenciano Arcadi España, han mantenido una reunión bilateral en el Palau de la Generalitat. El encuentro se produjo en un momento clave de las negociaciones para la reforma del sistema de financiación autonómica.

La Audiencia de Valencia condena al futbolista Rafa Mir a ocho años y medio de prisión por agresión sexual . El presidente del Gobierno valenciano del PP, Juanfran Pérez Llorca , y el ministro de Hacienda, el socialista valenciano Arcadi España , han mantenido una reunión bilateral en el Palau de la Generalitat.

El encuentro se produjo en un momento clave de las negociaciones para la reforma del sistema de financiación autonómica. La Comunitat Valenciana se juega su viabilidad económica a corto y medio plazo. Tras el encuentro, Pérez Llorca ha comentado que la negociación se debe dar desde un modelo aportado por el Gobierno, como así ha sido, pero plasmado en un borrador de Ley Orgánica y de Presupuestos del Estado.

El jefe del Consell ha insistido en que tiene que estar justificado en algo de forma que se vea negro sobre blanco de dónde salen los recursos adicionales que se repartirán entre las diferentes comunidades. Pérez Llorca ha tratado de evitar la idea de que la reunión de este lunes haya sido bilateral para hablar de este tema, puesto que tanto él como su partido advirtieron de que solo hablarían del nuevo modelo en el marco del Consejo General de Política Fiscal y Financiera.

El presidente ha insistido en que la Comunitat Valenciana no va a participar en reuniones bilaterales sobre el nuevo modelo de financiación. El ministro de Hacienda ha desvelado que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) tiene prevista la aprobación esta misma tarde de una partida global de 4.669 millones de euros adicionales para la Generalitat Valenciana. España ha anunciado que la idea del Gobierno es aprobar el nuevo modelo el próximo 1 de enero.

El presidente del Gobierno valenciano del PP ha reiterado que se abro a negociar un nuevo modelo para la Comunitat Valenciana, pero siempre dentro del Consejo de Política Fiscal, "ahí la Comunitat Valenciana irá a pedir un sistema justo, equitativo y que sea igual para todos". En cuanto a la quita de 11.220 millones de la deuda histórica de la Comunitat Valenciana que se aprobará próximamente en el Congreso de los Diputados, Pérez Llorca ha afirmado que defenderé "lo mejor para esta tierra" y que en estos momentos no puede valorar aquello que no se ha concretado en los Presupuestos ni en la Ley Orgánica.

El jefe del Consell ha insistido también en la necesidad de un fondo de nivelación que compense la infrafinanciación hasta que esta se apruebe, a pesar de España le ha trasladado que no se va a poner en marcha ese fondo. La Audiencia de Valencia ha condenado al futbolista Rafa Mir a ocho años y medio de prisión por agresión sexual, lo que ha generado un gran revuelo en la sociedad valenciana.

La noticia ha sido un tema de debate en los medios de comunicación y ha generado un gran interés entre los ciudadanos. La Audiencia de Valencia ha emitido una sentencia firme que ha condenado a Rafa Mir a una pena de ocho años y medio de prisión por agresión sexual. La sentencia ha sido emitida después de un proceso judicial que ha durado varios meses y ha generado un gran debate en la sociedad valenciana.

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La Audiencia de Valencia ha condenado a Rafa Mir a una pena de ocho años y medio de prisión por agresión sexual, lo que ha generado un gran debate en la sociedad valenciana. La sentencia ha sido emitida después de un proceso judicial que ha durado varios meses y ha generado un gran interés entre los ciudadanos.

La Audiencia de Valencia ha emitido una sentencia firme que ha condenado a Rafa Mir a una pena de ocho años y medio de prisión por agresión sexual





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